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Мальчишки и девчонки из Лианозова попробовали себя в роли диджеев
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Мальчишки и девчонки из Лианозова попробовали себя в роли диджеев 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В воскресенье, 8 апреля, в Лианозовской библиотеке прошел день открытых дверей, который провела детская радиостанция «Файв-FM». Об этом сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов.
— На дне открытых дверей все желающие смогли узнать о работе детской радиостанции и задать интересующие вопросы. Кстати, они объявляют новый набор на курсы радиодиджеев, — уточнил Олег Климов.
Напомним, адрес детской библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, д. 97. Дополнительную информацию о работе радиостанции «Файв-FM» можно получить по телефону 8 (926) 527-85-17. (вт)
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