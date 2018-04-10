Мальчишки и девчонки из Лианозова попробовали себя в роли диджеев

В воскресенье, 8 апреля, в Лианозовской библиотеке прошел день открытых дверей, который провела детская радиостанция «Файв-FM». Об этом сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов.

— На дне открытых дверей все желающие смогли узнать о работе детской радиостанции и задать интересующие вопросы. Кстати, они объявляют новый набор на курсы радиодиджеев, — уточнил Олег Климов

Напомним, адрес детской библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, д. 97. Дополнительную информацию о работе радиостанции «Файв-FM» можно получить по телефону 8 (926) 527-85-17. (вт)