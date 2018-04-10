«Они не сжигают бюстгалтеры»: чего требуют звездные феминистки

Что же такое пресловутый феминизм и какие убеждения отстаивают знаменитости.

Понятие «феминизм» в нашем обществе до сих пор используется как ругательство или же как способ давления. «Феминистка, что ли?» — от мужчины или «Я не феминистка, но…» — от женщины. На самом деле у феминизма зачастую дурной пиар, его пытаются очернить и осудить, даже не разобравшись в вопросе. По сути же феминизм предполагает всего лишь равные права и возможности для мужчин и женщин, мир без несправедливости (это же несправедливо, когда вашему коллеге платят больше лишь потому, что он мужчина, правда?) и войн полов, где каждый занимается любимым делом (и если женщина хочет быть летчиком, ей никто не будет мешать). Вроде бы просто? При этом здравое зерно обрастает какими-то нелепыми сказками о том, что феминистки все как одна не бреют ноги, не красятся и вообще — начинают мутировать в какой-то момент. Все феминистки разные, у них единого кодекса, они не клянутся в полночь на кладбище, что больше никогда не прикоснуться к бритве. Нет, они — вполне обычные люди, смотрите сами.

Актриса Эмма Уотсон давно уже выросла из мантии Гермионы и даже сталa послом доброй воли ООН . Она помогает структуре ООН по гендерному равноправию и расширению прав и возможностей женщин.

Run the world (Girls) — одна из самых известных песен Бейонсе, но певица понимает, что в реальном мире все обстоит немного иначе, так что всячески старается это изменить. Например, участвует в проекте Марии Шрайвер , в котором известные женщины пишут эссе о феминизме.

Дженнифер Эннистон — один из самых известных сторонников движения NoMo. Настаивает на том, что общество должно уважать ее право не иметь детей и не обвинять ее при этом в эгоизме. Материнство — это выбор, а не обязанность, так же, как и отцовство.

Создательница сериала «Девочки» Лина Данэм выступает против устаревших канонов, за равную оплату и за независимость и свободу женщин — как в социальном, так и в сексуальном плане. В 2015 году вместе со своей подругой Дженнифер Коннер создала проект Lenny Letter, который позволяет молодым женщинам высказываться по поводу феминизма.

Тейлор Свифт призналась, что раньше считала феминизм ненавистью к мужчинам, не более того, но благодаря дружбе с Линой Данэм разобралась в терминологии и осознала, что она и есть самая настоящая феминистка.

Кира Найтли постоянно выступает против Фотошопа и изменения ее снимков в лучшую сторону (в частности, актрисе частенько пририсовывали грудь), то есть защищает право быть собой. Также она неоднократно заявляла, что в Голливуде белые парни рассказывают истории про белых парней, которые интересны (опять же) белым парням. А хотелось бы видеть и отражение другой реальности.

«Я хочу, чтобы вы знали, что этот красный цвет — моя кровь», — сказала Эмма Томсон, держа в одной руке бокал с коктейлем, а в другой — свои лабутены. Все это происходило на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Ей просто надоело страдать и мучаться для того, чтобы выглядеть желанной.

Натали Портман открыто заявляет о своих взглядах, даже готова надеть феминистскую футболку от Dior. Актриса и режиссер говорит, что дело не в том, что мужчины — лучшие режиссеры, а в том, что у женщин — меньше возможностей стать режиссерами.

Кейт Уинслет сама себя называет «феминисткой, которая не сжигает бюстгальтеры», то есть опять же она представитель «нового феминизма» — волны, которая уходит от экстремизма и просто борется за равноправие. Кейт сама ощущала на себе давление общественного мнения, поскольку ее формы явно не вписывались в голливудские стандарты.