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Открытый фестиваль-конкурс юных музыкантов «Браво, Вивальди!» прошел в Выхине-Жулебине
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Открытый фестиваль-конкурс юных музыкантов «Браво, Вивальди!» прошел в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В ДШИ имени Балакирева района Выхино-Жулебино впервые прошел Открытый фестиваль-конкурс юных музыкантов «Браво, Вивальди!», посвященный 340-летию со дня рождения итальянского композитора Антонио Вивальди.
В конкурсе приняли участие 15 солистов и восемь ансамблей (скрипка и виолончель). По итогам конкурса участникам были вручены дипломы и небольшие подарки, а лауреатам — дипломы и кубки. После завершения конкурса состоялся сольный концерт преподавателя детской школы имени Балакирева Агеевой Н. М. (скрипка), концертмейстер Демидова Е. Н.
После награждения с заключительным словом выступила руководитель учреждения. (вт)
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