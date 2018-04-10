Открытый фестиваль-конкурс юных музыкантов «Браво, Вивальди!» прошел в Выхине-Жулебине

В ДШИ имени Балакирева района Выхино-Жулебино впервые прошел Открытый фестиваль-конкурс юных музыкантов «Браво, Вивальди !», посвященный 340-летию со дня рождения итальянского композитора Антонио Вивальди.

В конкурсе приняли участие 15 солистов и восемь ансамблей (скрипка и виолончель). По итогам конкурса участникам были вручены дипломы и небольшие подарки, а лауреатам — дипломы и кубки. После завершения конкурса состоялся сольный концерт преподавателя детской школы имени Балакирева Агеевой Н. М. (скрипка), концертмейстер Демидова Е. Н.

После награждения с заключительным словом выступила руководитель учреждения. (вт)