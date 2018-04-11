Ансамблю танца «Бумеранг» из Кузьминок исполняется 10 лет

Праздничный концерт «В десятку», посвященный десятилетию своего создания, подготовил ансамбль эстрадного танца «Бумеранг», который действует в детской школе искусств «Центр» района Кузьминки.

— Мир детского танца ансамбля «Бумеранг» создан на основе современной пластики, степ— и джаз-хореографии, балетмейстерских миксов и экспериментов, — говорит сотрудница ДШИ «Центр» Юлия Калядзина . — Эти добрые детские истории и хореографические композиции раскрывают секрет «Бумеранга»: улыбка, позитивный настрой, стремление проявить себя в творчестве расширяет круг его участников и друзей.

Концерт состоится во дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара в Текстильщиках по адресу: улица Шкулева, дом 2, строение 3. Начало — в 16.00. Вход свободный.