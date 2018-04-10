О полете человека к звездам расскажут детям в библиотеке №44

В среду, 11 апреля, сотрудники библиотеки № 44 на Онежской улице проведут для детей экскурс в историю космонавтики и расскажут о покорителях звездных просторов.

— Участников программы познакомят с научно-познавательными книгами о космосе и художественной литературой, посвященной космической теме, — рассказали в библиотеке.

В беседе будет рассказано об основоположниках космонавтики Константине Циолковском и Сергее Королеве , первом человеке, полетевшем в космос, Юрие Гагарине.

Программа состоится в 11.30 по адресу: улица Онежская, дом 17, корпус 4/5. Вход свободный. (ск)