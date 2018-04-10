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О полете человека к звездам расскажут детям в библиотеке №44
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О полете человека к звездам расскажут детям в библиотеке №44 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В среду, 11 апреля, сотрудники библиотеки № 44 на Онежской улице проведут для детей экскурс в историю космонавтики и расскажут о покорителях звездных просторов.
— Участников программы познакомят с научно-познавательными книгами о космосе и художественной литературой, посвященной космической теме, — рассказали в библиотеке.
В беседе будет рассказано об основоположниках космонавтики Константине Циолковском и Сергее Королеве, первом человеке, полетевшем в космос, Юрие Гагарине.
Программа состоится в 11.30 по адресу: улица Онежская, дом 17, корпус 4/5. Вход свободный. (ск)
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