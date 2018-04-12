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Бездомный совершил кражу во Дворце пионеров во Владивостоке
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Бездомный совершил кражу во Дворце пионеров во Владивостоке 

Primpress 12 апреля 2018
Фото: Primpress
Посетители бывшего Дворца пионеров на Океанском проспекте обратились в полицию с сообщением о краже. Граждане лишились личных вещей, а также смартфона, который был оставлен без присмотра, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции начали поиск подозреваемого и вскоре задержали 65-летнего подозреваемого, которым оказался гражданин без определенного места жительства.
Мужчина сознался, что в дневное время он зашел в Центр детского творчества, где ходил по помещениям и похищал чужие вещи. Затем он продал на улице украденный телефон прохожему, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
По факту кражи проводится проверка.
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