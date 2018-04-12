Бездомный совершил кражу во Дворце пионеров во Владивостоке

Посетители бывшего Дворца пионеров на Океанском проспекте обратились в полицию с сообщением о краже. Граждане лишились личных вещей, а также смартфона, который был оставлен без присмотра, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Сотрудники полиции начали поиск подозреваемого и вскоре задержали 65-летнего подозреваемого, которым оказался гражданин без определенного места жительства.

Мужчина сознался, что в дневное время он зашел в Центр детского творчества, где ходил по помещениям и похищал чужие вещи. Затем он продал на улице украденный телефон прохожему, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По факту кражи проводится проверка.