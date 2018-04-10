Московский Дворец пионеров приглашает на концерт

15 апреля в 15.00 в Большом концертном зале Московского Дворца пионеров состоится гала-концерт Городской конкурсной программы «Новые вершины».

«Гала-концерт», говорится на сайте учреждения — «яркий и зрелищный финальный этап нескольких Конкурсов, на котором подводят итоги и награждают победителей. В гала-концерте примут участие победители и лауреаты Конкурса хореографического искусства „Территория талантов“, Конкурса вокального исполнительства „Голоса Мегаполиса“ и Конкурса циркового искусства „Магия цирка“».

Вход на мероприятие бесплатный, но по пригласительным билетам.

Для получения бесплатного билета пройдите электронную регистрацию: https://vorobievygory-events.timepad.ru/event/700296/