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Московский Дворец пионеров приглашает на концерт
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Московский Дворец пионеров приглашает на концерт 

Наш Теплый стан 58 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
15 апреля в 15.00 в Большом концертном зале Московского Дворца пионеров состоится гала-концерт Городской конкурсной программы «Новые вершины».
«Гала-концерт», говорится на сайте учреждения — «яркий и зрелищный финальный этап нескольких Конкурсов, на котором подводят итоги и награждают победителей. В гала-концерте примут участие победители и лауреаты Конкурса хореографического искусства „Территория талантов“, Конкурса вокального исполнительства „Голоса Мегаполиса“ и Конкурса циркового искусства „Магия цирка“».
Вход на мероприятие бесплатный, но по пригласительным билетам.
Для получения бесплатного билета пройдите электронную регистрацию: https://vorobievygory-events.timepad.ru/event/700296/
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