Выставка сельхозтехники пройдет в Зарайске в рамках фестиваля‑ярмарки 14 апреля

Концерты, мастер-классы и выставка современной сельскохозяйственной техники пройдет в рамках фестиваля-ярмарки в подмосковном Зарайске 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Фестиваль-ярмарка «Зарайская нива» пройдет в подмосковном Зарайске в субботу, 14 апреля. Подобный фестиваль-ярмарка, приуроченный к началу полевых работ, не случаен в Зарайске. Наш край славится не только своей историей, богатыми археологическими, литературными и архитектурными памятниками, но и по праву считается житницей Подмосковья», — сказал начальник отдела сельского хозяйства администрации городского округа Зарайск Сергей Гуров

По его словам, треть всего урожая зерновых, получаемых в регионе, выращивают и собирают именно в Зарайске. В программе праздника выставка современной сельскохозяйственной техники, работающей на местных полях, игровые, спортивные и концертные площадки, мастер-классы ремесленников, интерактивный зоопарк.

Гостей ярмарки порадует дегустация экологически чистой фермерской продукции, которую можно купить; палатки с товарами местных товаропроизводителей и гостей из других регионов страны. Все желающие смогут подняться в кабины сельхозмашин и сделать уникальные снимки на память.

«В этом году фестиваль проходит в канун Красной горки, на которую в Зарайске всегда приходится много свадеб. «Изюминкой» праздника станет «Свадебный трактор», который порадует в этот день всех молодоженов, говорится в сообщении», — добавляется в материале.