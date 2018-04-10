Искусство против вандалов: в центре Челябинска разрисуют сотню трансформаторных будок

В администрации Центрального района поддержали идею росписи обшарпанных трансформаторных ящиков, намерены превратить в арт-объекты ещё больше 100 неприглядных будок и частично профинансировать работы. Об этом сообщил корреспонденту 74.ru глава района Виктор Ереклинцев.

— Мы уже согласовали этот вопрос со СМЭУ ГАИ и компанией «Ростелеком» . В их ведении в общей сложности находится около 110 ящиков. СМЭУ ГАИ даже очистят их и загрунтуют, — рассказал Виктор Ереклинцев. — Ведём переговоры с «ЧелябГЭТ», у которого по несколько монтажных ящиков на одном столбе.

Раскрашивать будки начали в прошлом году

С деньгами на покупку краски поможет совет директоров города.

— Работать будем совместно с активистами проекта «Челябинский урбанист», также привлечём студентов и всех желающих свободных художников. — добавил Виктор Ереклинцев. — Также мы хотели бы повторить фестиваль граффити, который проводили несколько лет назад. Около двух лет вандалы не трогали расписанные стены.

Многие рисунки привязаны к достопримечательностям или истории города

В прошлом году городские власти разрешили творческим челябинцам расписать объекты. Предложить эскизы мог любой желающий, для этого в социальных сетях создали специальное сообщество. Старые и обшарпанные трансформаторные ящики превратили в арт-объекты к сентябрю прошлого года. Рисунки каким-либо образом связаны с тем местом, где установлена будка. Этот стиль хотят продолжить и в этом году.

Также власти района пообещали очистить от серой краски попытались очистить рисунок с птичкой на трасформаторном ящике, который закрасили серой краской перед чемпионатом мира по танцам.

К раскраске ящиков привлекут всех желающих