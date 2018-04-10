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Искусство против вандалов: в центре Челябинска разрисуют сотню трансформаторных будок
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Искусство против вандалов: в центре Челябинска разрисуют сотню трансформаторных будок 

74.ru 55 минут назад
Фото: 74.ru
В администрации Центрального района поддержали идею росписи обшарпанных трансформаторных ящиков, намерены превратить в арт-объекты ещё больше 100 неприглядных будок и частично профинансировать работы. Об этом сообщил корреспонденту 74.ru глава района Виктор Ереклинцев.
— Мы уже согласовали этот вопрос со СМЭУ ГАИ и компанией «Ростелеком». В их ведении в общей сложности находится около 110 ящиков. СМЭУ ГАИ даже очистят их и загрунтуют, — рассказал Виктор Ереклинцев. — Ведём переговоры с «ЧелябГЭТ», у которого по несколько монтажных ящиков на одном столбе.
Раскрашивать будки начали в прошлом году
С деньгами на покупку краски поможет совет директоров города.
— Работать будем совместно с активистами проекта «Челябинский урбанист», также привлечём студентов и всех желающих свободных художников. — добавил Виктор Ереклинцев. — Также мы хотели бы повторить фестиваль граффити, который проводили несколько лет назад. Около двух лет вандалы не трогали расписанные стены.
Многие рисунки привязаны к достопримечательностям или истории города
В прошлом году городские власти разрешили творческим челябинцам расписать объекты. Предложить эскизы мог любой желающий, для этого в социальных сетях создали специальное сообщество. Старые и обшарпанные трансформаторные ящики превратили в арт-объекты к сентябрю прошлого года. Рисунки каким-либо образом связаны с тем местом, где установлена будка. Этот стиль хотят продолжить и в этом году.
Также власти района пообещали очистить от серой краски попытались очистить рисунок с птичкой на трасформаторном ящике, который закрасили серой краской перед чемпионатом мира по танцам.
К раскраске ящиков привлекут всех желающих
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