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Волжский русский народный хор выступил с концертной программой «Эх, Самара-городок!»
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Волжский русский народный хор выступил с концертной программой «Эх, Самара-городок!» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Гостям программы представили театрализованную музыкально-хореографическую картину, связанную единой сюжетной линией. В нее вошли легендарные и яркие номера — хиты Волжского хора, а также новые вокальные и хореографические постановки современных авторов. На сцене развернулись городские истории самарского быта и праздничных гуляний — глубокие и красивые зарисовки из жизни.
"Эта программа очень цельно выстроена, то есть, с одной стороны в ней все песни стилистически сплетаются друг с другом, а с другой стороны являются контрастными. В этой программе все взаимосвязано и она, конечно же, как и все у нас в Волжском хоре, имеет сильную лирическую направленность", — поделилась впечатлением главный хормейстер Наталья Кузнецова.
Были тепло встречены публикой сольные исполнения: танцевальный номер «Прощание ямщика» в исполнении Артура Муллагулова и Юлии Шинковой, дуэт альта и сопрано Оксаны Козловой и Натальи Спиряевой, длительная фермата Станислава Иванова в «Саратовских припевках», «Самарская забойная» на гармони Дмитрия Данилина.
Премьера программы «Эх, Самара-городок!» состоялась в 2015 году. За это время коллектив показал ее жителям Москвы и Московской области, Самарской и Кировской областей, Республики Крым, Коми, Казахстан. Совсем недавно Волжский хор вернулся с длительного гастрольного тура по городам Сибири, Урала и Республики Удмуртия.
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