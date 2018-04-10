Канадца испытали на прочность. Подземное турне иностранного гостя

Стартовали съемки документального фильма о Москве к чемпионату мира по футболу. Их участник, обладатель 14 мировых рекордов Гиннесса по поеданию еды на количество и на скорость канадец Питер Червински решил поужинать в заброшенном подземелье.

В рамках съемок Питер посещает столичные общепиты и дегустирует блюда. Но в каждом фильме должны быть приключения, и канадец, запасшись тушенкой, отправился ужинать под землю. К необычной экспедиции присоединился и корреспондент «Вечерки». Мы вместе с Питером спускаемся в овраг, к трубе, скрывающей подземную реку, которая проходит по территории Кузьминского лесопарка. Протяженность заброшенного тоннеля — около двух километров.

Чтобы осветить себе путь, наматываем на палку тряпки и, пропитав их керосином, зажигаем. Получаются факелы, один из которых достается Питеру.

— Не ожидал таких условий — тоннель и открытый огонь — довольно экстремально, — говорит Питер.

Всполох пламени осветил катакомбы.

— Показалось вначале, что наткнулись на стену подземного дворца, — восхищенно делится впечатлениями канадец.

По подземелью блуждаем около двух часов, и наконец вот он — долгожданный привал! Вскрываем консервы походным ножом.

Питеру предстоит съесть на скорость две банки с тушенкой. На старт, внимание, марш! Рекордсмен ест прямо с ножа — только успевай следить. Еще и минуты не прошло, как он закончил — 58 секунд.

НАДО ЖЕ!

Под городом протекает более 180 рек и ручьев. Некоторые из них были убраны в кирпичные и известниковые каналы еще в середине XIX века.