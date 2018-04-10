Ещё
Канадца испытали на прочность. Подземное турне иностранного гостя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канадца испытали на прочность. Подземное турне иностранного гостя 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Стартовали съемки документального фильма о Москве к чемпионату мира по футболу. Их участник, обладатель 14 мировых рекордов Гиннесса по поеданию еды на количество и на скорость канадец Питер Червински решил поужинать в заброшенном подземелье.
В рамках съемок Питер посещает столичные общепиты и дегустирует блюда. Но в каждом фильме должны быть приключения, и канадец, запасшись тушенкой, отправился ужинать под землю. К необычной экспедиции присоединился и корреспондент «Вечерки». Мы вместе с Питером спускаемся в овраг, к трубе, скрывающей подземную реку, которая проходит по территории Кузьминского лесопарка. Протяженность заброшенного тоннеля — около двух километров.
Чтобы осветить себе путь, наматываем на палку тряпки и, пропитав их керосином, зажигаем. Получаются факелы, один из которых достается Питеру.
— Не ожидал таких условий — тоннель и открытый огонь — довольно экстремально, — говорит Питер.
Всполох пламени осветил катакомбы.
— Показалось вначале, что наткнулись на стену подземного дворца, — восхищенно делится впечатлениями канадец.
По подземелью блуждаем около двух часов, и наконец вот он — долгожданный привал! Вскрываем консервы походным ножом.
Питеру предстоит съесть на скорость две банки с тушенкой. На старт, внимание, марш! Рекордсмен ест прямо с ножа — только успевай следить. Еще и минуты не прошло, как он закончил — 58 секунд.
НАДО ЖЕ!
Под городом протекает более 180 рек и ручьев. Некоторые из них были убраны в кирпичные и известниковые каналы еще в середине XIX века.
Вечерняя Москва: последние новости
«Зоо-Апокалипсис»: четырехлапые против двуногих, или победит ли носорогомамонт человека Создатели сериала «Мир Дикого Запада» опубликовали видео со спойлерами второго сезона Никас Сафронов размышляет о трех китах популярности и природе творчества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение