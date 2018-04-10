Ещё
Подопечные центра соцобслуживания «Кузьминки» посетили завод «Фарфор Вербилки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подопечные центра соцобслуживания «Кузьминки» посетили завод «Фарфор Вербилки» 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Кузьминки» посетили завод «Фарфор Вербилки». Это первая в России частная фабрика по производству фарфора, основанная в XVIII веке и имеющая мировую известность.
«Экскурсия в Вербилки — это путешествие в то место, где создается красота. Получатели услуг узнали удивительные исторические факты создания фабрики, побывали в производственных цехах завода — массо-заготовительном, литьевом, формовочном, туннельном, живописном, а также увидели процесс глазурования и печь первого обжига», — говорится в сообщении учреждения.
Помимо этого, экскурсанты понаблюдали за процессом превращения глины и песка в чашки, вазы, тарелки, статуэтки, и оценили работу художников, которые расписывают посуду и скульптуры вручную. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Дошкольники из Кузьминок ознакомились с новыми геометрическими фигурами В одном из детских садов Кузьминок прошла тематическая неделя «Пасхальный перезвон» Юные дизайнеры из Кузьминок побывали в Музее современного искусства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение