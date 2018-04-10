Подопечные центра соцобслуживания «Кузьминки» посетили завод «Фарфор Вербилки»

Получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Кузьминки» посетили завод «Фарфор Вербилки». Это первая в России частная фабрика по производству фарфора, основанная в XVIII веке и имеющая мировую известность.

«Экскурсия в Вербилки — это путешествие в то место, где создается красота. Получатели услуг узнали удивительные исторические факты создания фабрики, побывали в производственных цехах завода — массо-заготовительном, литьевом, формовочном, туннельном, живописном, а также увидели процесс глазурования и печь первого обжига», — говорится в сообщении учреждения.

Помимо этого, экскурсанты понаблюдали за процессом превращения глины и песка в чашки, вазы, тарелки, статуэтки, и оценили работу художников, которые расписывают посуду и скульптуры вручную. (вт)