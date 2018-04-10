Матрешка, созданная руками нижегородской художницы, стала центром внимания в США

Фото из соцсетейМатрешка, созданная руками нижегородской художницы, стала центром внимания в СШАПроект «Матрена Нижегородская» стартовал в 2017 году. Его автор, молодая художница Инна Захарова , создает матрешек в стиле полх-майданской росписи и отправляет путешествовать по миру. Нижегородских матрешек передают из рук в руки абсолютно незнакомые люди — а затем присылают фотоотчет в специальную группу в соцсетях, посвященную Матрене Нижегородской.

В начале апреля Матрена стала центром внимания представителей сразу пятнадцати стран: отчет об этом уже появился на ее странице.

«В честь своего Дня Рождения делимся яркими впечатлениями с Ярмарки Культур, где Матрена была настоящей звездой, — написала хранительница Матрешки Юлия Умилина. — В самой обычной американской школе родители вместе с учителями решили поделиться своими традициями, культурой и вообще, сделать праздник. Ну и как-то легко откликнулось… Да-да, 15 стран. Значит, дети из 15 стран учатся вместе, разговаривают на минимум двух языках, а родителям есть что сказать и показать о своей стране. Ну и мы с Матреной не упали в грязь лицом. Рассказывали о лаптях, показывали Смешариков и Чебурашку и угощали чаем из самовара и баранками. Ну и конечно, Матрена ходила в гости и показывала себя, свою роспись и город, из которого она родом. Заставить китайского мальчика на слух воспроизвести Нижний Новгород принесло море удовольствия всем участникам. Матрена встретилась с яркими цветастыми мексиканскими куклами, индийскими красавицами, а в японском зале ее имя написали иероглифами. И конечно, много угощений, игр, улыбок и вопросов друг другу. Вопросов о росписи и рецептах, о языке и книгах. И как было бы здорово, если бы именно это двигало миром, помечтали мы с Матреной…»Напомним. за всеми путешествиями Матрены Нижегородской можно следить на ее странице ВКонтакте: https://vk.com/matrioshkann

Или в группе Живого музея ремесла и рукоделия: https://vk.com/ilyinka_42a 0+