Жителей района Старое Крюково приглашает фестиваль-конкурс классической гитары 

Жителей района Старое Крюково приглашают в театральный зал КЦ «Зеленоград», вход свободный. Конкурсная программа стартует 15 апреля в 10.00, а гала-концерт состоится 21 апреля в 14.00.
15 апреля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет конкурсный день XVIII Зеленоградского фестиваля классической гитары, а 21 апреля — финальный концерт и награждение участников фестиваля.
В конкурсной программе примут участие более 50 человек — школьники из Москвы, области и других регионов страны: ансамбли гитаристов и сольные исполнители в возрасте от 6 до 18 лет. В состав жюри войдут педагоги, ученики которых участвуют в фестивале, при этом своих воспитанников они оценивать не будут.
Конкурсанты, успешно прошедшие отбор, станут участниками финального гала-концерта призеров, который состоится 21 апреля в КЦ «Зеленоград».
Зеленоградский фестиваль-конкурс классической гитары проводится в Зеленограде с 2001 года. Его бессменным организатором и председателем жюри является Андрей Шунин, композитор и музыкант, преподающий классическую гитару в Культурном центре «Зеленоград». Программа фестиваля разнообразна и будет интересна не только ценителям классической гитары, но и тем, кто еще мало знаком со звучанием этого инструмента.