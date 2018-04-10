Зачем Уралу ЭКСПО? Как прошел визит делегации МБВ в Екатеринбург

Владимир Путин встретился с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок и рассказал, что даст Екатеринбургу ЭКСПО-2025.

Инспекторы МБВ работали в столице Урала два дня, а 5 апреля посетили Москву, где пообщались с президентом, премьер-министром нашей страны и губернатором Свердловской области.

«Россия принимает участие в выставочном движении давно, — сказал Владимир Путин. — Мы были участниками первой выставки в XIX веке, а в прошлом году — партнёрами деловой программы ЭКСПО-2017 в Астане. Если выставка пройдёт в Екатеринбурге, под её площади выделяется до 500 дополнительных гектаров. Думаю, вы видели место — место очень удобное: между центром города и аэропортом. Если всё это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек…».

По словам главы государства, приблизительная стоимость возведения объектов составит 1,5 млрд евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов. Президент также заявил, что правительство РФ планирует развернуть целую программу по улучшению городской среды в столице Урала: «Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны».

«Наши предварительные выводы весьма позитивны, — сообщил председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой. — Проект проведения выставки в Екатеринбурге целесообразен, имеет обоснования и поддержку со стороны федерального правительства».

«Самое интересное, что проект ЭКСПО встраивается в стратегию развития страны на будущие годы», — сделал вывод заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес.