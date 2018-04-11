Специалисты из Москвы предложили Дагестану методы для раскрытия талантов

Способ сообщить всему миру о талантах и колорите коренных народов России рассказали на пресс-конференции в Махачкале представители АРТ Кластера Московской торгово-промышленной палаты. На встрече с журналистами специалисты из Москвы рассказали о запуске фестиваля «Содружество регионов» и о том, как на базе «живого» портала «А у вас?» познакомить жителей страны с творческой молодёжью.

По мнению руководителя АРТ кластера Дарьи Гордеевой, талантливые люди зачастую скромны и не рассказывают сами о себе. В связи с этим и создан открытый портал «А у вас?»

«Я разработала систему вопросов, чтобы дистанционно интервьюировать интересных и творческих людей. Честно скажу, почти никто его не заполняет. Журналисты по своей профессии умеют писать и красиво подавать тексты о способностях других, а им это плохо удается. Поэтому эта миссия лежит на представителях СМИ», — отметила она.

Платформой может воспользоваться любой человек и заявить о своем талантливом близком человеке.

«Необязательно входить в союз художников или скульпторов и т.д., чтобы рассказывали о твоих способностях. Я выставляю разных мастеров, чтобы показать мировому сообществу не просто медведя и балалайку. У нас есть помимо этого замечательная современная культура — подсвечники из самоцветов, изделия для дома, современная иконопись и т.д.», — подчеркнула в своем выступлении Гордеева.

Проект, отметила руководитель кластера, должен приобрести ультра-социальный характер.

Гости столицы Дагестана отметили, что также будут сотрудничать и с организаторами фестиваля «Кунаки», который пройдет в республике осенью этого года.

«Миссия фестиваля, как и у нас, — рассказывать о простых людях, которые делают свою работу качественно и с душой. О них журналисты снимают документальные фильмы по всему миру. Мы присоединимся к вам и внесем вклад со своей стороны», — отметила директор Московского международного театрального фестиваля «Без границ» Эльмира Сирачева.

Команда АРТ кластера выступила с инициативой внести некоторые изменения в мероприятие.

«Мы хотим ознакомиться с фестивалем Кунаки и более его расширить. Пригласить больше стран. Может быть, впервые фестиваль можно будет насытить не только журналистами, но еще и представителями культуры этих стран. Таким образом, произойдет культурный обмен без границ. Наша задача: содружество регионов и международное сотрудничество в области культуры. Дагестан первым поддержал их в начинании. Мы очень рады, что начинаем свое дело именно с вас», — отметила Сирачева.

Дарья Гордеева подчеркнула, что начало сотрудничеству с другими странами уже положено. Через неделю подписано будет соглашение с Иорданией на театральном международном фестивале.

«Это мы делаем для молодых людей. Портал наш — это поиск и подбор талантливых людей по стране. Портал также подразумевает возможность для людей самим заходить и дополнять там же информацию о себе. Возможно, сам мастер это не сделает, но вы можете за него о нем написать. Зайти и рассказать. Этот человек попадет в базу АРТ кластера и у нас появится возможность продвигать его», — заметила она.

«Почему делаем акцент на молодежи? Во-первых, молодежи действительно нужна помощь. Им сложно двигаться вперед. Во-вторых, молодежь — это энергия. В-третьих, они будущие профессионалы, родители, руководители, которые будут формировать общество. И почему мы хотим, чтобы приезжала именно молодежь к нам? Чтобы они смогли лично ознакомиться с нашей культурой и людьми и сформировать СВОЕ мнение о нас», — заключила Эльмира Сирачева.

Рассказать о своем талантливом и творческом близком человеке или просто о своих способностях вы можете по ссылке.