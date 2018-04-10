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Мероприятия, запланированные к проведению празднования 73-й годовщины Победы в ВОВ 9 мая 2018 года
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Мероприятия, запланированные к проведению празднования 73-й годовщины Победы в ВОВ 9 мая 2018 года 

Управа района Можайский 2 часа назад
Наименование мероприятия
Краткое описание
Описание мероприятия
Место проведения
Дата и время проведения
Фотография
1.
Траурный митинг/возложение цветов к могиле неизвестного солдата, посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Возложение цветов к братским захоронениям на Кунцевском кладбище
В торжественном митинге «Возложения цветов к братским захоронениям на Кунцевском кладбище» примут участие управа района, Совет ветеранов и учащиеся образовательных учреждений Можайского района
07.05.2018 г.
13:00-14:00  ул. Рябиновая д. 20  Кунцевское кладбище
2.
Праздничное мероприятие, посвященное 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В программе мероприятия: выступление должностных лиц района и почетных ветеранов Великой Отечественной войны, выступление творческих коллективов ГБУ «Детский центр „Отражение“, мастер-классы и игровые площадки для детей.
Торжественный районный праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организован ГБУ „Детский центр „Отражение“, при поддержке Управы Можайского района, ГБУ „Жилищник“ по району Можайский. Мероприятие запланировано в зоне отдыха возле Беловежского пруда. В мероприятии примут участие творческие коллективы, кружки и секции ГБУ „Детский центр „Отражение“. В программе мероприятия Торжественный митинг, Минута молчания, Выступление руководителей района и почетных ветеранов Великой Отечественной войны, мастер-классы и игровые площадки для детей.
09.05.2018 г.
12:00-15:00  ул. Беловежская — ул. Вяземская
(возле пруда)
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