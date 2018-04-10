Мероприятия, запланированные к проведению празднования 73-й годовщины Победы в ВОВ 9 мая 2018 года

№

Наименование мероприятия

Краткое описание

Описание мероприятия

Место проведения

Дата и время проведения

Фотография

1.

Траурный митинг/возложение цветов к могиле неизвестного солдата, посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Возложение цветов к братским захоронениям на Кунцевском кладбище

В торжественном митинге «Возложения цветов к братским захоронениям на Кунцевском кладбище» примут участие управа района, Совет ветеранов и учащиеся образовательных учреждений Можайского района

07.05.2018 г.

13:00-14:00 ул. Рябиновая д. 20 Кунцевское кладбище

2.

Праздничное мероприятие, посвященное 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В программе мероприятия: выступление должностных лиц района и почетных ветеранов Великой Отечественной войны, выступление творческих коллективов ГБУ «Детский центр „Отражение“, мастер-классы и игровые площадки для детей.

Торжественный районный праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организован ГБУ „Детский центр „Отражение“, при поддержке Управы Можайского района, ГБУ „Жилищник“ по району Можайский. Мероприятие запланировано в зоне отдыха возле Беловежского пруда. В мероприятии примут участие творческие коллективы, кружки и секции ГБУ „Детский центр „Отражение“. В программе мероприятия Торжественный митинг, Минута молчания, Выступление руководителей района и почетных ветеранов Великой Отечественной войны, мастер-классы и игровые площадки для детей.

09.05.2018 г.

12:00-15:00 ул. Беловежская — ул. Вяземская

(возле пруда)