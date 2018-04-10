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В Курске вспомнят узников концлагерей
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В Курске вспомнят узников концлагерей 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Завтра в 11.00 по этому случаю на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны состоится митинг, возложение венков и цветов.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей определён постановлением ЮНЕСКО в 1952 году в память об интернациональном восстании, произошедшем в этот день в 1945 году в концлагере Бухенвальд.
За годы войны фашисты уничтожили в концлагерях 11 миллионов человек, из которых 5 миллионов — жители нашей страны. Каждый пятый из прошедших через фашистские концлагеря был тогда еще ребёнком.
В Курске в 1995 году была создана общественная организация «Союз несовершеннолетних узников фашистских концлагерей», организация на тот момент объединила более тысячи курян, на чьё детство и юность выпали годы фашистских концлагерей.
С тех пор на пожертвования курян установлен памятник бывшим узникам фашизма, выпущена в свет книга «Дети — узники фашизма», открыта экспозиция в областном краеведческом музее, посвящённая сотням курян — узникам концлагерей и принудительно угнанным в годы Великой Отечественной войны в Германию на работы. Сегодня эту организацию возглавляет Мария Богатикова. В городе Курске проживают 184 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Как отметили в мэрии, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат и компенсации части расходов по оплате ЖКУ.
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