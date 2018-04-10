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Ken Hensley отпразднует день рождения ROCK FM
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Ken Hensley отпразднует день рождения ROCK FM 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
13.04.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция британского рок-музыканта, участника легендарной группы Uriah Heep Кена Хенсли. В преддверии дня рождения радиостанции ROCK FM, 12 и 13 апреля 2018 года, по многочисленным просьбам поклонников легендарного британского рок-музыканта, Кен Хенсли выйдет на сцену «Известия Hall». В большом живом концерте рок-музыкант вместе со своей группой Live Fire исполнит лучшие сольные песни и бессмертную классику 70-х — «July Morning», «Lady In Black», «The Wizard» и многие другие!
В ходе пресс-конференции журналисты в непринужденной обстановке смогут пообщаться с легендарным рок-музыкантом и задать все интересующие их вопросы организаторам концерта.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
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