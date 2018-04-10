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Сезон открыт: в Прикамье проснулись клещи
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Сезон открыт: в Прикамье проснулись клещи 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В Прикамье начался сезон клещей. Врачи советуют быть осторожными — вакцинироваться, использовать закрытую одежду и средства для отпугивания. По сообщению Минздрава Пермского края, вакцина в регион уже поступает.
В Карагайском районе клещ укусил 11-летнего мальчика, сообщает телекомпания «Рифей Пермь». Это первый случай в 2018 году. Родители ребенка обратились в больницу 8 апреля.
— Мальчик был вакцинирован, а насекомое оказалось не заразным, — сообщили 59.ru в пресс-службе Роспотребнадзора. — Клещи уже активизировались, эпидемиологический сезон начался. Впереди первые тёплые выходные, поэтому надо быть особенно осторожными: надевать закрытую одежду, которая не позволит насекомым заползти внутрь, использовать репелленты — средства, отпугивающие клещей, регулярно осматриваться.
Если вас укусил клещ — ни в коем случае нельзя вынимать его самостоятельно. Нужно обратиться за медицинской помощью, а клеща отдать на исследование в лабораторию. В Перми это уже можно сделать по адресам Лебедева, 26 и Площадь восстания, 39. Полный список лабораторий и график работы появится на этой неделе.
В Министерстве здравоохранения 59.ru пояснили, что противоклещевая вакцина уже есть, она поступает в Пермь поэтапно.
В прошлом году первый укус клеща был зафиксирован 22 марта в Чайковском. Мы публиковали инструкцию о том, как обезопасить себя от клещей.
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