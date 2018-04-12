Водителям вновь доступны SMS-оплата парковки и функция пополнения парковочного счета

Об этом сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

Сервисы SMS-оплаты парковки и пополнения парковочного счета восстановлены и работают в штатном режиме в четверг, 12 апреля.

— Возможность оплаты парковки и пополнения парковочного счета через SMS-сообщения полностью восстановлена, — сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

Теперь водители могут воспользоваться всеми сервисами оплаты парковки.

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