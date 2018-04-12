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Водителям вновь доступны SMS-оплата парковки и функция пополнения парковочного счета
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Водителям вновь доступны SMS-оплата парковки и функция пополнения парковочного счета 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Московского паркинга.
Сервисы SMS-оплаты парковки и пополнения парковочного счета восстановлены и работают в штатном режиме в четверг, 12 апреля.
— Возможность оплаты парковки и пополнения парковочного счета через SMS-сообщения полностью восстановлена, — сообщили в пресс-службе Московского паркинга.
Теперь водители могут воспользоваться всеми сервисами оплаты парковки.
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