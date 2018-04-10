Парад коммунальной техники пройдет в Балашихе 14 апреля

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

14 апреля в связи с началом месячника по благоустройству по всей Московской области на площади у Ледового дворца в Балашихе пройдет выставка коммунальной техники. Жители города смогут увидеть различные специализированные машины и убедиться в том, что город готов к проведению городских и областных субботников

Он добавил, что технику представят городские управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Всего будет представлено более 20 единиц спецтехники. Выставка развернется на площади у Ледового дворца «Арена „Балашиха“ имени Ляпкина в 9:00.

Первый общегородской субботник пройдет в Балашихе 14 апреля. В нем примут участие все городские организации, промышленные предприятия и предприятия торговли. Жители города также могут присоединится к субботнику. Всем желающим предоставят весь необходимый инвентарь.