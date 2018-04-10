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Парад коммунальной техники пройдет в Балашихе 14 апреля
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Парад коммунальной техники пройдет в Балашихе 14 апреля 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
14 апреля в связи с началом месячника по благоустройству по всей Московской области на площади у Ледового дворца в Балашихе пройдет выставка коммунальной техники. Жители города смогут увидеть различные специализированные машины и убедиться в том, что город готов к проведению городских и областных субботников
Сергей Юров.
Он добавил, что технику представят городские управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Всего будет представлено более 20 единиц спецтехники. Выставка развернется на площади у Ледового дворца «Арена „Балашиха“ имени Ляпкина в 9:00.
Первый общегородской субботник пройдет в Балашихе 14 апреля. В нем примут участие все городские организации, промышленные предприятия и предприятия торговли. Жители города также могут присоединится к субботнику. Всем желающим предоставят весь необходимый инвентарь.
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