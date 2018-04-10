Ещё
Радаев назначил «лечение» детскому санаторию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Радаев назначил «лечение» детскому санаторию 

Новости Саратова 1 час назад
Губернатор Саратовской области 10 апреля совершил рабочую поездку в детский областной противотуберкулезный диспансер.
Состояние корпусов лечебного учреждения, построенных ещё в 70-х годах прошлого века, оставляет желать лучшего. Между тем, это единственный подобный санаторий в регионе. Ребята в возрасте от 3-х до 18-ти лет живут здесь до года. Здесь же они учатся в специально созданной школе.
Валерий Радаев начал свой визит в санаторий с осмотра корпусов. Об этом передает наш корреспондент с места событий. Радаеву рассказали, что сейчас здесь находятся на лечении более полусотни детей.
Персонал не скрывает наличия проблем. Аварийное состояние помещений плохо отражается на проводимом лечении. Пройдя по спальному корпусу, губернатор предложил персоналу предложить министерству природных ресурсов помочь высадить на больничной территории хвойную рощу.
В школе при больнице губернатор поинтересовался режимом работы учреждения. По словам врачей, создать полноценную школу при санатории пока не удалось. Губернатор поручил довести дело до ума.
Отмечается, что стоимость ремонта диспансера колеблется от 18 до 50 млн рублей. Радаев попросил дать точную калькуляцию, в том числе — с ремонтом спортивного зала, корпусов, ограждений и озеленения.
Новости Саратова: последние новости
Валерий Радаев помог отстоять детскую больницу Володин посетит музей Петрова-Водкина в Хвалынске Саратовские депутаты раздали куличи малоимущим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение