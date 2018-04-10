Радаев назначил «лечение» детскому санаторию

Губернатор Саратовской области 10 апреля совершил рабочую поездку в детский областной противотуберкулезный диспансер.

Состояние корпусов лечебного учреждения, построенных ещё в 70-х годах прошлого века, оставляет желать лучшего. Между тем, это единственный подобный санаторий в регионе. Ребята в возрасте от 3-х до 18-ти лет живут здесь до года. Здесь же они учатся в специально созданной школе.

Валерий Радаев начал свой визит в санаторий с осмотра корпусов. Об этом передает наш корреспондент с места событий. Радаеву рассказали, что сейчас здесь находятся на лечении более полусотни детей.

Персонал не скрывает наличия проблем. Аварийное состояние помещений плохо отражается на проводимом лечении. Пройдя по спальному корпусу, губернатор предложил персоналу предложить министерству природных ресурсов помочь высадить на больничной территории хвойную рощу.

В школе при больнице губернатор поинтересовался режимом работы учреждения. По словам врачей, создать полноценную школу при санатории пока не удалось. Губернатор поручил довести дело до ума.

Отмечается, что стоимость ремонта диспансера колеблется от 18 до 50 млн рублей. Радаев попросил дать точную калькуляцию, в том числе — с ремонтом спортивного зала, корпусов, ограждений и озеленения.