Концерт, посвященный Дню космонавтики, состоится в районе Люблино

Концертную программу, посвященную Дню космонавтики, готовят в Культурном центре имени Астахова в районе Люблино. Как рассказала менеджер по культурно-массовому досугу учреждения Анастасия Дамарская, выступление состоится 12 апреля в большом концертном зале.

— Этот концерт является поздравлением от творческих коллективов нашего культурного центра. Вход на него будет свободным, — добавила Анастасия Дамарская.

Начало программы в 19.00.

Напомним, что Культурный центр имени Астахова расположен по адресу улица Люблинская, 149. (мю)