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Концерт, посвященный Дню космонавтики, состоится в районе Люблино
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Концерт, посвященный Дню космонавтики, состоится в районе Люблино 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Концертную программу, посвященную Дню космонавтики, готовят в Культурном центре имени Астахова в районе Люблино. Как рассказала менеджер по культурно-массовому досугу учреждения Анастасия Дамарская, выступление состоится 12 апреля в большом концертном зале.
— Этот концерт является поздравлением от творческих коллективов нашего культурного центра. Вход на него будет свободным, — добавила Анастасия Дамарская.
Начало программы в 19.00.
Напомним, что Культурный центр имени Астахова расположен по адресу улица Люблинская, 149. (мю)
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