Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина 

"Порядочный человек всегда простак" — эта фраза нравилась великому и любимому многими актеру Георгию Вицину. И те, кто был с ним знаком лично, знали, что эти слова о нем самом. Он до последних дней оставался добрым и отзывчивым человеком, не считал главным славу и деньги, которых, собственно, в последнее время у него толком и не было, был уверен, что смех — одно из главных умений человека, а, напротив, отсутствие чувства юмора — болезнь.
"По-моему, пока жив, очень легко быть счастливым. А когда есть собака, жена, дочь и добрые воспоминания — это уже сверх нормы для пожилого человека!" — говорил артист.
В нашей фотогалерее истории о довольно грустной судьбе прекрасного актера.