Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина 

1/6 Многие считают, что талант Вицина был открыт Гайдаем, однако это не так. Его очень ждали как прекрасно зарекомендовавшего себя и перспективного драматического актера на роль Гоголя, однако съемки картины Гайдая начались раньше, так Георгий уже и слился с образом комика. globallookpress.com Фото:

2/6 Более сотни фильмов остались за плечами актера. И в большинстве из них он был в образе простака-пьяницы. Многие уже даже думали, что невозможно тревеннику так здорово играть любителя выпить. Однако Георгий был как раз из тех, кто никогда не употреблял спиртного. globallookpress.com Фото:

3/6 Сцены в "Кавказской пленнице", где герой актера говорит о хорошей жизни, могло так и не случиться, ведь на площадке нужно было выпить настоящее пиво, а Георгий наотрез отказывался. В итоге ему все же пришлось глотнуть, когда стало ясно, что заменить пенное в кадре ни чем не получится. globallookpress.com Фото:

4/6 Карьера Вицина была блестящей, но он совсем не любил славы. Он прятался даже от коллег по площадке в перерывах между сценами. Не давал он и интервью, был крайне не рад открытию музея в честь него и его коллег из знаменитой хулиганской тройки: Вицин, Моргунов, Никулин. Он никогда не принимал гостей: "Мой дом — моя крепость". globallookpress.com Фото:

5/6 Но все вышеперечисленное говорит не о злости и скрытности талантливого артиста, а лишь о его скромности. На пенсии Вицин жил довольно бедно, но даже при этом он всегда тратил денежку на конфеты для соседских детей, покупал орехи, чтобы кормить птиц и никогда не мог пройти мимо бродячей собаки. Он подбирал их и выхаживал. globallookpress.com Фото: