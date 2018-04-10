5 идей романтических свиданий для влюбленных в искусство

Соприкоснуться руками в особняке Рябушинского

Во всей Москве нет более романтичного места для первого свидания, чем особняк Рябушинского. Вы попадаете внутрь этой архитектурной шкатулки, а там вас встречают медузы, морские коньки, бабочки, стрекозы, цветы. Ощущение, что вы в параллельном прекрасном мире. Обязательно поднимитесь по «лестнице-волне», погладьте прохладный мрамор ее перил, невзначай соприкоснитесь руками…

Это архитектурное чудо на Малой Никитской спроектировал легендарный Федор Шехтель , суперзвезда московского модерна. Внутри особняка — космос, где в уникальной гармонии сошлись мотивы подводного царства и воздушная стихия. Сейчас там находится музей Горького, который прожил в особняке свои последние пять лет. Но след главного советского писателя, к счастью, не нарушает образ дома из диснеевской «Русалочки».

Проникнуться историей любви в Третьяковской галерее

Пересекли порог Третьяковки — смело направляйтесь к Врубелю, по пути минуя остальные живописные соблазны. Зал Врубеля с его полумраком, лавочками и панно «Принцесса Греза», пожалуй, самый красивый во всем музее. Как тут не вспомнить любовь всей жизни самого художника — оперную певицу Надежду Забелу-Врубель. Михаил и Надежда познакомились уже взрослыми: ей было 30, а ему — на десять лет больше. Вскоре после знакомства венчались в Швейцарии и на всю жизнь сохранили влюбленность и интерес друг к другу. Врубель внимательно вникал во все роли жены, подолгу слушал ее партии и сам сочинял для драгоценной Наденьки сценические наряды. Супруги пережили смерть единственного ребенка и первые приступы душевной болезни Врубеля. В последние годы Забела не отходила от ослепнувшего мужа ни на шаг, постоянно держала за руку и пела песни. Вдохновляет на долгую и счастливую жизнь, не правда ли?

Найти дом, где жила Маргарита

Булгаковская Маргарита жила в «прекрасном особняке в саду в одном из переулков близ Арбата». Но точного адреса писатель, увы, не оставил, чем обрек поклонников романа на мучительные догадки. Одна из самых популярных версий гласит, что Маргарита вместе с мужем-инженером жила в бывшем особняке мецената Саввы Морозова в Спиридоньевском переулке. Даже если не так, простое созерцание очередного творения Федора Шехтеля способно пробудить самые романтические чувства. Можно добавить пикантности, вспомнив историю самого Саввы Морозова. Меценат до самой смерти был влюблен в актрису Марию Андрееву , ради нее даже развелся с женой Зинаидой, но звезда МХТ предпочла ему Максима Горького.

Почувствовать себя в Нью-Йорке

Есть в Москве мост с неприлично говорящим названием — Живописный. Вид с него и вправду открывается шикарный, но бонусом к нему идут совершенно не московские ощущения. Смотришь, как взмывают в небо арочные своды, и внутри себя репетируешь визит в Бруклин. Только потом бежишь смотреть не «Звездную ночь» Ван Гога в нью-йоркский музей современного искусства, а родных русских импрессионистов на Ленинградский проспект. Кстати, на Живописном мосту обещают открыть загс — чтобы вам было, куда вернуться через много свиданий.

Умчаться в Петербург