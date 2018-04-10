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Майский фестиваль «Каникулы Vklybe.tv»: расписание, участники, программа
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Майский фестиваль «Каникулы Vklybe.tv»: расписание, участники, программа 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
C 29 апреля по 6 мая 2018 года в Турции, г. Кемер, в отеле NIRVANA LAGOON VILLAS SUITES & SPA состоится главное развлекательное событие весны, ежегодный майский фестиваль «КАНИКУЛЫ VKLYBE.TV».
Яркое открытие летнего сезона, семь дней незабываемого отдыха, тематические вечеринки, живые выступления артистов, шоу кейсы лучших заведений Москвы, таких как: Oblaka Moscow, Duran bar, Royal Arbat, Bamboo Bar, эксклюзивная музыка и зажигательные треки ведущих Dj’s столицы: Lena Estetica, Martinez, Katya Guseva, Shirshnev, Twins Project, D’Maselle, Romsta! Популярные артисты: Анна Седокова, T-Fest, Элджей, гр. Банд’Эрос Hammali & Navai превратят неделю фестиваля в настоящую летную жару, перенесут в атмосферу, наполненную музыкой, танцами и постоянным движением.
Вы проведете самые весёлые каникулы в вашей жизни, где море, солнце, пляж, свежий воздух, насыщенная концертная программа подарят массу позитива и заряд энергии на целый год.
Начинайте отсчитывать дни до предстоящего отпуска уже сегодня! Уникальная возможность окунуться в приключения вместе с VKLYBE.TV.
Больше информации по этой ссылке
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