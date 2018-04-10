«Сломанная жизнь» и еще шесть трогательных семейных драм

Сегодня на ivi стартует картина американского режиссера Эндрю Вагнера «Сломанная жизнь», главные роли в которой сыграли Холли Хантер и Тони Шэлуб. В честь этой премьеры мы делимся с вами еще несколькими отличными лентами на вечно актуальную тему взаимоотношений внутри семьи.

Сломанная жизнь

Сломанная жизнь (на английском языке с русскими субтитрами)

Драматург Адам Веллер только что развелся с женой Элеонор, но намного больше его волнуют профессиональные неудачи. Две последние пьесы были разгромлены критиками и закрыты, а от третьей отказались еще на стадии постановки. Когда он узнает, что его покойный друг, выдающийся драматург Винсент Франк, оставил после себя неизданную пьесу, он решается на отчаянный поступок и присваивает произведение себе. Тони Эрдманн

Тони Эрдманн

К молодой успешной женщине, работающей в крупной корпорации, в день ее рождения приезжает пожилой одинокий отец, обожающий дурацкие розыгрыши и глупые шутки. Пытаясь наладить с ней связь, он вмешивается в ее жизнь, которую считает слишком серьезной. Качественная семейная хроника, снятая в жанре черной комедии, поднимает не только проблемы семейных взаимоотношений, но и задается вопросом, как современный мир влияет на отчуждение и одиночество каждого человека. Кого ты любишь

Кого ты любишь

Всемирно известный музыкант Томас Джейкоб возвращается в родной город для записи нового альбома. С ним связывается единственная дочь, с которой он никогда не стремился поддерживать отношений, и знакомит его со своим сыном, о котором Томасу нужно позаботиться. Но наш герой, привыкший к славе и свободе, абсолютно не нуждается в семейных связях. Тихое сердце

Тихое сердце

Пожилая пара Пол и Эстер приглашает в свой дом дочерей с семьями, чтобы отпраздновать Рождество. Оно еще не наступило, но Эстер не хочет ждать нужной даты — она тяжело и неизлечимо больна, поэтому хочет попрощаться с семьей и принять смертельную дозу снотворного. Чтобы пойти на страшный шаг, Эстер нуждается в поддержке и одобрении близких, на которые те совсем не готовы. Бодибилдер

Бодибилдер

Двадцатилетний Антуан, периодически предпринимающий неудачные попытки заработать денег не совсем легальными методами, становится должником уличной банды. Мать, потерявшая надежду на то, что парень возьмется за голову, отправляет его в провинцию к отцу, которого Антуан после развода не видел несколько лет. Спокойная и атмосферная картина о доброте, прощении и поддержке несмотря ни на что. Клык

Артхаусное кино о том, что бывает, когда в стремлении обезопасить своих детей от жестокого мира родители перегибают палку. В уединенной загородной вилле, обнесенной высоким забором, живет семья с тремя совершеннолетними детьми, которые никогда не выходили из дома и живут в мире, полностью придуманном для них родителями. Что-то не так с Кевином

Что-то не так с Кевином

История непростых отношений матери и сына, закончившаяся всеобщей трагедией и открыто показавшая, насколько бывает высока цена нелюбви. На Каннском кинофестивале фильму 10 минут аплодировали стоя.