С пасхальным концертом выступят в библиотеке Соколиной горы артисты из ЦСО «Красносельское»

Хор под руководством Сергея Объедкова представит лирические, шуточные и плясовые песни.

В библиотеке 84 выступит творческий коллектив «Пой душа». Мероприятие в честь пасхальных торжеств будет носить название «Пасхальный перезвон». Уже сегодня, в 14 часов дня, хор выступит в доме 54 по Щербаковской улице. Кроме того, специально к праздничному концерту сотрудники библиотеки подготовили тематическую книжно-иллюстративную выставку православных энциклопедий. Также в честь мероприятия соберется заседание клуба жительниц старшего поколения Соколиной горы «Татьяна», чтобы за чаем обсудить важность сохранения семейных традиций.

Вход свободный для всех желающих. Подробности можно уточнить по телефону: +7 (499) 166-79-43.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».