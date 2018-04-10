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В Западном Дегунине состоится «космическая» викторина
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В Западном Дегунине состоится «космическая» викторина 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Насыщенная интерактивная программа, рассчитанная на детей от 7 лет, состоится 11 апреля в библиотеке № 47 на Весенней улице. Желающие ответят на вопросы «космической» викторины.
— Дети распутают «цепочку» загадок о звездном небе и отправятся в импровизированное путешествие по планетам солнечной системы, — рассказали в администрации учреждения культуры.
Тематическая книжная выставка будет посвящена не только Дню космонавтики, но и 110-летию русского советского писателя — фантаста Ивана Ефремова, который был увлечен космосом.
Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Весенняя, дом 8. (ск)
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