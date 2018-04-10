В Западном Дегунине состоится «космическая» викторина

Насыщенная интерактивная программа, рассчитанная на детей от 7 лет, состоится 11 апреля в библиотеке № 47 на Весенней улице. Желающие ответят на вопросы «космической» викторины.

— Дети распутают «цепочку» загадок о звездном небе и отправятся в импровизированное путешествие по планетам солнечной системы, — рассказали в администрации учреждения культуры.

Тематическая книжная выставка будет посвящена не только Дню космонавтики, но и 110-летию русского советского писателя — фантаста Ивана Ефремова , который был увлечен космосом.

Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Весенняя, дом 8. (ск)