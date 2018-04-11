Ещё
Лекцию о Рахманинове прочтут в библиотеке Рязанского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лекцию о Рахманинове прочтут в библиотеке Рязанского 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Музыкальную гостиную откроют к 140-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской. Поклонники классики встретятся 17 апреля. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Прозвучит лекция о биографии русского композитора, о его творческом пути. Также будут представлены известные произведения Сергея Рахманинова, — сказала Марина Бесфамильная.
Начало в 12.00. Вход свободный.
Добавим, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Арт-мастерскую к светлому празднику Пасхи откроют в библиотеке на 1-й Новокузьминской В центре соцобслуживания на Зеленодольской поговорили о здоровье Лекцию о здоровом образе жизни провели в библиотеке на Зарайской
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина21
Классика и гениталии: что не так с нашим театром76
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»7
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение