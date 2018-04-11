Лекцию о Рахманинове прочтут в библиотеке Рязанского

Музыкальную гостиную откроют к 140-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской. Поклонники классики встретятся 17 апреля. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Прозвучит лекция о биографии русского композитора, о его творческом пути. Также будут представлены известные произведения Сергея Рахманинова, — сказала Марина Бесфамильная.

Начало в 12.00. Вход свободный.

Добавим, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)