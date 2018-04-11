«Мозг надо переключать»: Тина Канделаки рассказала, как организовать работу и отдых

Телезвезда Тина Канделаки продолжает мотивировать людей работать над собой. Она сама показывает, как можно успешно совмещать работу и личную жизнь. По ее мнению, все просто, если тратить время с пользой. Знаменитость указала на то, что главное — захотеть, тогда можно добиться результатов и преуспеть в профессиональной деятельности.

Известная телеведущая и генпродюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поражает работоспособностью. В свои 42 года звезда добилась многого — она ведет программы, выступает с лекциями перед молодежью, владеет рестораном «Тинатин», много занимается спортом. Где она берет время еще и на семью? Секрет оказался прост: «Знаете, важно делегировать? как в быту, так и на работе. Просите близких помочь вам, распределите между членами семьи домашние дела. Передавайте часть своих задач команде, с которой работаете. Заручайтесь помощью узконаправленных специалистов — и вам не придется тратить большое количество времени на те дела, в которых вы не разбираетесь. Так вы выкроите свободные часы в своем графике».

20 тысячам подписчиков понравились слова Тины. Но Кандалаки обратила их внимание на то, что делегировать дела нужно не ради социальных сетей и просмотра сериалов, а для встреч с интересными людьми, расширения кругозора, посещения кино, театра, полезных лекций и выставок. Знаменитость указала на то, что работающему человеку требуется полноценный отдых для восстановления сил: «Мозг надо переключать, ему так же, как и мышцам, необходимо время на восстановление и отдых. Дайте нейронам повод для радости. Новые вкусы, впечатления, информация — все сгодится».

Многие подписчики согласны с мнением Тины Кандалеки, но были и те, кто не знает, как ей удается в своем плотном графике находить время для праздного времяпровождения: «Не знаю, если не на кого делегировать? Если времени нет, то его нет». «Золотые слова!» «Рассказываете хорошо, но у вас есть помощники, а у меня их нет. Как в таком случае организовать работу и отдых?» «Интересно, как делегировать домашних, если они не хотят ни чего делать, их все устраивает?» «Какая ж вы чудесная, спасибо за ваши советы, в ежедневной суматохе и загруженности забываешь элементарные вещи!» «Да, нужно уметь передоверять особые дела, которые лучше могут выполнить профессионалы своего дела, а нам будет время для самосовершенствования».

Чтобы успевать работать над разными проектами и уделять время родным и близким, Тина Канделаки всегда планирует свой день и расписывает его почасово, тогда появляется возможность совмещать приятное с полезным.