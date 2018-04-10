Тина Канделаки дала ценный жизненный совет

Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки рассказала в Инстаграме о том, как важно научиться делегировать в быту и на работе.

Канделаки подчеркнула, что каждый человек должен иногда просить близких помочь ему, справедливо распределить обязанности между всеми членами семьи. «Передавайте часть своих задач команде, с которой работаете. Заручайтесь помощью узконаправленных специалистов — и вам не придется тратить большое количество времени на те дела, в которых вы не разбираетесь», — рассказала секрет своего успеха телеведущая.

Тина уточнила, что освободившееся время можно потратить на что-то более приятное и полезное — расширение кругозора, встречу с интересными людьми, посещение театра, кино или выставок, но только не на социальные сети и бесполезные сериалы.

Канделаки считает, что мозг человека нужно переключать, как и мышцы, давать ему отдыхать и восстанавливаться. «Дайте нейронам повод для радости. Новые вкусы, впечатления, информация — все сгодится», — посоветовала Канделаки.