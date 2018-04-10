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Фестиваль Koktebel Jazz Party попал в календарь журнала Downbeat
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Фестиваль Koktebel Jazz Party попал в календарь журнала Downbeat 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party-2018 вошел в официальный календарь лучших мероприятий по версии американского журнала Downbeat.
"В течение 15 лет на этот фестиваль, проходящий на Черном море, собираются любители джаза из множества стран", — отмечается в подписи.
В этом году фестиваль пройдет 24-25 августа.
Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. В 2017 году праздник джаза в крымском поселке художников посетил президент России Владимир Путин. Downbeat — крупнейший американский ежемесячный журнал, посвященный джазу и блюзу. Основан в 1934 году в Чикаго. Ежемесячный тираж — 70 000 экземпляров.
Календарь джазовых фестивалей в журнале «DownBeat»
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