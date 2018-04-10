Краснодарский «угар» группы «План Ломоносова»

Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. Методы продвижения творчества никогда не отличались однообразием. Мотивация «донести собственные сочинения до аудитории» вынуждает авторов прибегать к многочисленным ухищрениям. Правда, к музыкальной тропе представителя знаменитой актерской четы сие не относится. Дорога сама собой огибала схемы и установки. Амплуа рок-артиста для Александра Ильина является лишь дополнительной возможностью появиться перед публикой. Сценическая история группы «План Ломоносова» не напоминает манипуляции злополучного шоу-бизнеса, а наличие в коллективе маститых инструменталистов и роль лидера «банды» в телесериале «Интерны» (в образе Семена Лобанова) воспринимается как изящная поддержка судьбы.

Александр Ильин: Конечно, у нас нет никакого плана. Во всех смыслах слова. Просто название ансамбля такое. Присутствие в коллективе людей, поигравших в других проектах («Тараканы», «Слот» и др.) — нам только на пользу. Опыт музыкантам точно не навредит.

И все же, оказавшись на краснодарских подмостках, «матерый квартет» не строил из себе «мэтров» панк-движения, оберегая поклонников от лишнего пафоса. Сатирические мотивы, отдающие произведениями Филатова, Зощенко и Войновича, отрицали надменность и сливались с бушующей толпой. Жизненность сюжетов моментально натыкалась на предсказуемое одобрение. Посылы из цикла «Бегом» проецировали в умах реальную опасность повседневности. Забитый до краев зал с легкостью впитывал тонкий юмор, таящийся в очаровании нетрезвого вокала. Зрители горловым воплем выбрасывали до боли знакомую фразу: «всегда служить королеве» («Марш муравьев»).

Александр Ильин: Мы пишем материал в том же стиле, что и общаемся. Песни отражают наше настроение. Благо, панк-рок много чего позволяет — в том числе, быть свободным от стереотипов.

Разумеется, держась за традиции, «московские весельчаки» (вероятно, без умысла) рисуют некие портреты современности. Иронизируя на темы уныния, любви, смеясь над «персонажами эпохи», «ПЛ» с присущей ему прямолинейностью выражает недовольство. А поэтические опусы в жанре пародийной лирики («Резкая как нате» или «Я любовь») максимально честно высказывались о сердечных муках сильной половины человечества. Богатый спектр мелодических и словесных форм в который раз наглядно продемонстрировали ложность слухов о консервативности панк-рока.

Александр Ильин: Для меня панк-рок не является консервативным. Данный стиль музыки направлен именно на расширение рамок. Наверное, стандарты существуют для тех, кто слишком сильно обращает внимание на внешние атрибуты (прически, в какой-то степени знакомые гитарные рифы). Я смотрю на то, что мы делаем более широко, поскольку punk мне интересен как идейно, так и эстетически.

Прозвучал с «подиума» и новый шлягер обитателей столичного региона. Композиция «Москва-Питер» вынудила в заключительной части беседы вопрошать о положении потенциальных рок-кумиров за пределами этих двух городов (хотя красочное шоу завершилось другим треком).

Александ Ильин: Пожалуй, в настоящее время нет разницы, где человек живет. Способов коммуникации достаточно. Возможно, мы скоро увидим новую «рок-звезду» из Краснодара. Почему большинство отправляется искать успех в Москву? Видимо, многие еще не поняли, что можно пробиваться иными способами. Вот и действуют по старинке.