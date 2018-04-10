Радио для всех

14 апреля « Авторадио » отметит 25-летний юбилей большим звездным концертом в «Крокус Сити Холле». В списке участников шоу — порядка 30 имен.

На концерте «Авторадио»: 25 лет — LIVE!» зрителей ждут выступления ярчайших звезд российской эстрады и лучшие песни за 25-летнюю историю радиостанции.

Юбилейная программа объединит целое созвездие талантливых исполнителей, каждый из которых индивидуален и мегауспешен.

Немало знаменитостей — актеров, телеведущих, политиков, спортсменов — можно будет встретить и в зрительном зале.

«Авторадио: 25 лет — LIVE!» — это не просто название концерта, это 25 лет эффективной работы и яркой жизни самой популярной радиостанции не только Москвы, но и всей страны.

— Это радио для всех, — считает Александр Буйнов, один из участников шоу. — Желаю станции и в дальнейшем проводить самые лучшие и самые веселые праздники!