14 апреля «Авторадио» отметит 25-летний юбилей большим звездным концертом в «Крокус Сити Холле». В списке участников шоу — порядка 30 имен.
На концерте «Авторадио»: 25 лет — LIVE!» зрителей ждут выступления ярчайших звезд российской эстрады и лучшие песни за 25-летнюю историю радиостанции.
Юбилейная программа объединит целое созвездие талантливых исполнителей, каждый из которых индивидуален и мегауспешен.
Их музыка такая разная, но всех их связывает давняя и крепкая дружба с «Авторадио». «Чайф», Юрий Антонов, Лев Лещенко, «Машина времени», «Любэ», Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Алсу, Дима Билан, Вера Брежнева, Emin, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Александр Коган, Лолита, Олег Митяев, Денис Майданов, Денис Клявер, Александр Шевченко, Александр Буйнов поздравят юбиляров и порадуют гостей шоу своими хитами, которые популярны у слушателей многие годы.
Немало знаменитостей — актеров, телеведущих, политиков, спортсменов — можно будет встретить и в зрительном зале.
«Авторадио: 25 лет — LIVE!» — это не просто название концерта, это 25 лет эффективной работы и яркой жизни самой популярной радиостанции не только Москвы, но и всей страны.
— Это радио для всех, — считает Александр Буйнов, один из участников шоу. — Желаю станции и в дальнейшем проводить самые лучшие и самые веселые праздники!