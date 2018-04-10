Цветы у памятников в Краснопахорском планируют высадить до начала майских праздников

Фото: администрация поселения Краснопахорское

Обустроить цветники возле объектов монументального искусства в поселении Краснопахорское планируют до начала мая. Об этом 10 апреля сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории Павел Козлов

— Около объектов монументального искусства мы постараемся посадить цветы до 1 или 9 мая, если это позволит погода. Речь идет об однолетних растениях, — уточнил Павел Козлов.

Высадка цветов на других территориях планируется в течение мая. В селах Красная Пахра, Былово, Красное и поселке Минзаг специалисты обустроят клумбы около многоквартирных домов.