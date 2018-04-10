Эротика за полтора рубля, или как в СССР появились частные предприниматели

«Куй железо, пока…Горбачев!» — эта ироничная поговорка ушла в народ в конце 80-х годов прошлого века и стала любимым выражением частников. Перестройка повысила статус всех тех, кто не хотел трудиться по советским законам, и из «шабашников», «спекулянтов», «кустарщиков» они превратились в индивидуальных предпринимателей. Журналисты программы «Достояние республик» на телеканале «МИР» вспоминили самые интересные факты о том, как Советский Союз вступил в эпоху частного бизнеса.

Из инженеров в предприниматели

{}«Отныне мы — культурно-исторический кооператив. Пока вы, большевики, думаете, мы, кооператоры, работаем!» — фильм «Кооператив „Политбюро“, или Будет долгим прощание» режиссера М. Пташука вышел на советские экраны уже в конце эпохи, когда купить можно было все, что угодно. На любой товар и любую услугу в стране, измученной дефицитом, был спрос.

«Когда мне поручили роль Чапаева в этом замечательном фильме, рядом со мной были актеры, которые исполняли роли Сталина, Хрущева, Брежнева. По сюжету все они как бы создали этот самый кооператив «Политбюро», которые ездит со стране, фотографируется с народом, получает за это деньги, и все остаются довольны», — вспоминает актер театра и кино, народный артист России Василий Бочкарев

Кооператоры восьмидесятых закончили продажей былых вождей, героев и духовных ценностей, но начинали с самого необходимого — товаров народного потребления и бытовых услуг. Номинально, по плану в СССР хватало всего, но не в том количестве и не того качества, так что нехватка ощущалась всеобщая: не было продуктов, обуви, туалетной бумаги, книг, спектаклей и ресторанов.

«Госуслуги того времени были кошмаром, поэтому фраза «Вас много, а я одна» сразу же стала классикой советского периода», — вспоминает журналист, заслуженный работник культуры РФ Валерий Кичин . «Урвать», «выбросили», «по блату», «из-под прилавка» стали самыми часто употребимыми словами в середине восьмидесятых, конечно, после слова «дефицит».

«Очередь была своеобразной жизненной позицией. Мы все стояли в какой-то очереди: кто за мебелью, кто за одеждой, кто за путевкой, кто-то за квартирой… и самые богатые, счастливые люди стояли за машиной», — вспоминает экстрасенс Алена Орлова.

Первые советские частники могли работать только по своей инициативе и тайно от всех: они ночами просиживали за печатной машинкой, чтобы сочинить рефераты однокурсникам, шили на дому юбки и жакеты, после закрытия автосервиса чинили машины приятелям, тиражировали видеокассеты. Работали такие люди подпольно, патента не имели и не платили налоги.

«Многие студенты из отличников подрабатывали тем, что помогали своим менее одаренным коллегам в сдаче экзаменов. Был риск, что ребята пожалуются в деканат, и «помощников» в два счета могли отчислить», — вспоминает кандидат экономических наук, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

В 1986 году власти разрешили советским гражданам первые личные заработки — сначала в свободное от работы время, например, частный извоз, кустарный промысел или репетиторство, а уже в следующем году Совет министров СССР объявил о создании кооперативов для производства товаров народного потребления.

«С открытием кооперативного движения появилась реальная возможность зарабатывать тем, кто был готов двигаться, что-то придумывать и работать головой», — рассказывает продюсер кино, актер и режиссер Олег Фомин . В это время тысячи инженеров, научных работников, журналистов, подпольных цеховиков с энтузиазмом ринулись в омут освобожденного труда. Это был шанс проявить себя практически в любой сфере.

Рестораны класса «люкс»

{} Первые кооперативы начались в Советском Союзе с общепитов. Частные кафе и рестораны начали открываться по всей стране. В Москве самым популярным слыл ресторан с названием «Разгуляй».

В модном заведении цены были заоблачными, но зато посетителей очень вкусно кормили, качественно обслуживали и развлекали живой музыкой.

«Кооперативные рестораны отличались от государственных столовых большим выбором продуктов и тем, что они не были скованы ценами. Владельцы могли купить целого поросенка на рынке и подать его на банкет. Понятно, что такое блюдо было по карману только избранным, но опыт кооперативных ресторанов показал людям, что мы можем жить по-другому. Что официантка бывает не злобной, а котлета не похожей на прожаренную подошву», — отмечает автор книги «Непридуманая история советской кухни» Павел Сюткин.

Еще одна популярная кооперативная сфера тех времен — ширпотреб. На Рижском рынке в Москве частники за короткое время даже сформировали новую советскую моду. Самопальные джинсы-«варенки», спортивные костюмы, платья на кнопках, блузы с накладными карманами, кожаные куртки, сшитые из обрезков, и обувь, изящная до первого дождя, — все эти товары вызывали ажиотаж у жителей столицы.

По словам стилиста и дизайнера Влада Лисовца, тогда же появилось кооперативное производство с фирменными этикетками.

Самопал выдавали за иностранное производство во всех городах Советского Союза. «Например, в Баку было огромное количество ателье по пошиву одежды, и в каждом из них из отрезов ткани шили одежду, юбки, куртки. Если хотелось покрасоваться перед друзьями, тебе могли там же нашить маленькую этикетку», — рассказывает Лисовец.

«Кооперативы, конечно, здорово разнообразили нашу жизнь, потому что всю жизнь этого не было, а вот вдруг это появилось в любом количестве: туфли, сапожки, пальто. Особенно это чувствовалось в союзных республиках: Молдавии, Таджикистане, в Прибалтике, где продавали потрясающие плащи, в Азербайджане — бижутерию, в Армении — обувь», — вспоминает актриса и сценарист Елена Тонунц

Частные видеосалоны

{} Видеокассета импортная, стоимость в середине восьмидесятых — 120 рублей, то есть месячная зарплата инженера.

Первые легальные видеосалоны открылись в середине восьмидесятых. Это были небольшие залы, два десятка стульев, большой телевизор «Электрон» и советский видеомагнитофон «Электроника ВМ-12». Репертуар первоначально утверждало государство, но уже через год освобожденный капитализм открыл видеосалоны по всей стране.

Видеосалоны стремительно начали открываться в школах, спортивных секциях, ЖЭКах, встречались даже передвижные салоны, оборудованные прямо в автобусах. Цена просмотра была фиксированной: 50 копеек за мультфильм, рубль — за боевик или комедию, полтора — за эротику. Так новые кооператоры начали не только одевать и кормить граждан, но и развлекать их.

Простым рабочим доходы кооператоров казались баснословными и, конечно, незаслуженными.

Кооперативы и правда, на первый взгляд, казались невероятно выгодным предприятием: патент на открытие стоил несколько сотен рублей, которые можно было отбить за пару месяцев, а налоги — всего три процента с выручки, да и те часто не доходили до государства.

Шоу-биз по-советски

{} Главными специалистами по уходу от налогов считались первопроходцы советского шоу-бизнеса. Плакат с изображением любимого артиста обходился в 5 рублей, календарики — по три рубля, плюс сборы с концерта, а зрителей тогда собирали целыми стадионами! Первые кооператоры в сфере отечественного шоу-бизнеса в считанные месяцы озолотились.

После перестройки артисты массово начали бежать из филармоний в новые эстрадные кооперативы. Их администраторы предложили звездам такие гонорары, которые и не снились Госконцерту.

«В 1987 году появились уже не ставки, а первые нелегальные концерты, которые оплачивались из кассы сразу артистам, — вспоминает певец, участник группы «Форум» Виктор Салтыков . — Администраторы ловко уходили от налогов, подкупали ОБХСС, чтобы скрыть «левые» концерты. Все огромные состояния в шоу-бизнесе делались именно в тот момент «дикого накопления капитала».

У успеха была и обратная сторона — администраторы часто попадали под уголовную ответственность или становились жертвами преступников. Как и другие удачливые кооператоры, которые не хотели делиться своими доходами. Постепенно появился рэкет и первые кооперативы по охране кооперативов.

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