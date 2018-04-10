Знаменитости, чей рост ниже, чем вы думали 

Поскольку чаще всего своих кумиров и знаменитостей мы видим с экранов, трудно оценить их реальный рост. Некоторые из них кажутся выше благодаря ракурсу, каблукам и прочим уловкам, и их настоящий рост может удивить. Роберт Дауни-младший Звезда «Железного человека» отлично справился с образом супергероя, не уступая другим персонажам вселенной Marvel. При этом рост актера составляет всего 174 см, что не так уж много для мужчины. Чтобы стать супергероем, не обязательно быть высоким. Леди Гага Стефани Джерманотта является весьма эпатажной и эксцентричной знаменитостью, легко заполняя собой всю сцену и приковывая взгляды. При этом в реальной жизни рост певицы составляет всего 155 см, и именно поэтому ее редко можно увидеть без каблуков. Ким Кардашьян Рост этой звезды реалити-шоу и модели — всего 158 см, во что трудно поверить, глядя на фото Кардашьян. Она всегда кажется на уровне с остальными, в частности и благодаря тому, что выбирает соответствующую обувь. Джош Хатчерсон Звезда «Голодных игр» еще с 9-летнего возраста проявлял желание стать актером. Его рост составляет 170 см, но это не мешает ему появляться в большом количестве кинокартин. Впрочем, было несложно заметить, что Хатчерсон ниже своей партнерши по вышеупомянутой картине Дженнифер Лоуренс, чей рост составляет 175 см. Люси Лью Американская актриса известна по множеству запоминающихся ролей, но она тоже не может похвастаться большим ростом. Последний составляет 160 см, но сама звезда всегда блистает на красной дорожке, и это ничуть не портит ее образ. Кит Харингтон После участие в «Игре престолов» этого актера настигла буквально всемирная известность, а число приглашений от режиссеров заметно возросло. Притом рост американского красавчика составляет 173 см, что немного не дотягивает до «стандарта». Анна Кендрик Известная по «Сумеркам» и множеству других кинокартин актриса имеет рост 157 см. Впрочем, это не помешало ей стать обладателем «Оскара» и обзавестись многомиллионной аудиторией поклонников. Ева Лонгория Звезда «Отчаянных домохозяек» и ряда кинокартин, преимущественно комедийного характера, среди своих коллег тоже может показаться не слишком высокой. Ее рост составляет 157 см, но она отлично компенсирует это каблуками.