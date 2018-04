Восемь лучших зарубежных музыкальных фестивалей

Лето — лучшая фестивальная пора. В 2018 году большинство крупнейших мировых фестивалей уже объявили свой line-up. Мы собрали лучшие из них — от Будапешта до США. В этом году особенно порадует финский фестиваль Flow — там выступит легендарная Патти Смит . Невероятное приключение лета, на которое стоит решиться — американский Burning Man — восемь дней в пустыне, в настоящем городе-государстве, среди фантастических инсталляций, невероятных костюмов и радикальных арт-объектов.

Volt Festival

Volt Festival — летний музыкальный фестиваль, который проходит в городке Шопрон, на границе Венгрии и Австрии. В 1993 году фестиваль был абсолютно локальным явлением, но сейчас там ежегодно собираются более 100 000 человек. На фестивальной площадке 15 сцен, где в 2018 году выступят Iron Maden, Depeche Mode , The Hurts, Limp Bizkit , The Kills, Alan Walker, Hollywood Undead, Rudimental с DJ сетом и другие.

Когда: 26–30 июня 2018 Где: Венгрия, Шопрон Цена: от 50 евро

New Gallery 2018/4/10originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 cameramake DJIorientation 1height 667lat: 47.658783long: 16.588650camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 6/29/2016 2:56:49 AMwidth 1000cameramodel FC300X

Sziget Festival

Еще один венгерский музыкальный фестиваль Sziget проходит в самом сердце Будапешта, на одном из островов Дуная. Отсюда и название — дословно «Sziget» переводится, как «остров», и это настоящий семидневный остров свободы. Лайнап фестиваля в прошлом году был признан лучшим в Европе. В этом году на «Sziget» выступят Kendrick Lamar, Dua Lipa, Arctic Monkeys, Lana Del Ray, Gorillaz, The Kooks, Bastille, Kygo и многие другие.

Когда: 8–15 августа Где: Будапешт Цена: от 25 евро

New Gallery 2018/4/10originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 1000height 667originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 Flow — один из ближайших к российской границе зарубежный фестиваль. Он проходит в Хельсинки, на территории неактивной ТЭС, куда можно дойти пешком от центра города. У Flow очень разнообразный line-up: от инди-рока до андеграундного техно и современной академической музыки. Среди хедлайнеров этого года: легендарная Патти Смит, St. Vincent, Bonobo, Ликки Ли, Arctic Monkeys и Кендрик Ламар . Помимо музыкальной части на фестивале любопытная арт-площадка: на территории ТЭС разместят видео-полотна, стрит-арт и различные инсталляции.

Когда: 10–12 августа Где: Хельсинки, Финляндия Билеты: от 100 евро

New Gallery 2018/4/10originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 focallength 50flash 16cameramake Canonheight 667fnumber 1.4exposuretime 0.004orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 8/14/2016 3:08:01 AMwidth 1000cameramodel Canon EOS 5D Mark IV Openʼer

Польский Openʼer зарекомендовал себя, как фестиваль с крутым лайн-апом и, в то же время, стоящий довольно демократично по сравнению с другими европейскими фестивалями. Он проходит всего в полутора часах езды от Калининграда, включая время на переход границы. В прошлом году там выступили Radiohead и The Weekend, а в этом году хедлайнерами станут Ник Кейв, Arctic Monkeys и Depeche Mode.

Когда: 4-7 июля Где: Польша, Гдыня Цены: от 140 евро

New Gallery 2018/4/10originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 1000height 667originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 Download

Download — ежегодный трёхдневный рок-фестиваль, который проходит в Париже. В этом году хедлайнерами станут мастодонты рока: Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Foo Fighters и Guns N’ Roses. Также в программе концерты The Offspring, Volbeat, Billy Talent, Hollywood Undead, NOFX и других.

Когда: 15 — 18 июня Где: Франция, Париж Цена: от 69 евро

New Gallery 2018/4/10originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 Burning Man В течение 8 дней в пустыне Блэк— Рок (и жить там столько времени уже само по себе экстрим), расположенной в штате Невада, пройдет фестиваль «Burning man» и в большей степени — это собрание единомышленников, «бернеров». В пустыне устанавливаются фантастические инсталляции и другие произведения современного искусства, некоторые из них сжигаются создателями до окончания фестиваля. Участники специально к фестивалю шьют невероятные костюмы. Фестиваль декларирует десять принципов среди которых, в частности, радикальная самодостаточность и самовыражение, жизнь здесь и сейчас, и забота об окружающей среде.

Когда: 26 августа — 3 сентября Где: пустыня Блэк-Рок, Невада, США Цена: от 425 долларов

New Gallery 2018/4/10originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 Way Out West

Фрэнк Оушен, Way Out Feat — трехдневный фестиваль в Швеции, который проходит уже более 10 лет. Фестиваль объединяет музыкантов разных жанров: от рока до электроники и хип-хопа. В этом году свое участие подтвердили Ликки Ли, Arctic Monkeys, Arcade Fire и Кендрик Ламар. В прошлом году в Гетеборг приезжали Лана Дель Рей Регина Спектор , Мак Демарко и The xx.

Где: Гетенбург, Швеция Когда: 9–11 августа Билеты: от 180 евро

New Gallery 2018/4/10originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 focallength 70flash 16cameramake Canonheight 667fnumber 4exposuretime 0.004orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 8/15/2015 3:12:32 AMwidth 1000cameramodel Canon EOS 5D Mark IIoriginaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 Roskilde

В этом году на датском фестивале Roskilde выступят Nick Cave & The Bad Seeds, Massive Attack, Dua Lipa, Anderson.Paak, Charlotte Gainsbourg, Kali Uchis, John Maus. Помимо сильной музыкальной программы, у фестиваля очень интересна активистская и арт-составляющая. В частности, на фестиваль приедет бывшая осведомительница Wikileaks Чэлси Мэнниг, эко — активист Туйна Никьенте Оливье, а также шотландские художники — Зойя Уокер и Нил Бромвич.

Где:Роскилле, Дания Когда:24 июня — 1 июля Цена:1050 dkk New Gallery 2018/4/10focallength 24flash 16cameramake Canonheight 667fnumber 22exposuretime 0.00625orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 6/27/2017 9:38:54 PMwidth 1000cameramodel Canon EOS 5D Mark IIoriginaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 667width 1000orientation 1camerasoftware Adobe Photoshop CS6