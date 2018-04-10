Из робкой Лемби в откровенную Елену. Первому советскому секс-символу исполнилось 60 лет

9 апреля заслуженной артистке России, эстрадной певице Елене Кондулайнен исполнилось 60 лет.

Танцующими и поющими в боди и чулках девушками сейчас никого не удивишь. Редкий музыкальный клип обходится без подобного видеоряда, соцсети пестрят фотографиями и видео полуголых красавиц.

В 90-х годах прошлого столетия было иначе, сняться в откровенных нарядах или вовсе без них готовы были далеко не все. А уж обнажить публично грудь казалось чем-то невозможным! Поэтому, когда молодая актриса Кондулайнен полностью обнажилась в кино, ее сразу назвали секс-символом страны.

Газетчики трубили во все трубы, телевизионщики захлебывались от эмоций, на эпитеты желтая пресса не скупилась: «Русская Мэрилин Монро , новая Марлен Дитрих ». Кто бы мог подумать, что новоявленную звезду, разворачивающую в стране сексуальную революцию, коробит от подобной славы.

— Все эти голые персонажи, — жаловалась позже звезда журналистам, — которые я исполняла от безысходности, доставляли мне большие мучения, страдания и душевные муки, приводили к сильнейшей депрессии.

Но это будет потом, а тогда… Яркая блондинка с роскошной фигурой и синими глазами ворвалась в кинематограф в лихие 90-е, словно доказывая, что в России секс есть. Старые знакомые не могли поверить, что притягательная, женственная, откровенно сексуальная актриса Елена Кондулайнен улыбающаяся с большого экрана, и робкая, стеснительная хуторянка Лемби Тутувилху Контулайнен, которая еще недавно сажала картошку, пасла свиней, доила коров, — один человек.

Лемби родилась в поселке Токсово, под Ленинградом. Дом семьи Контулайнен находился в лесу, поэтому девочка часто была предоставлена самой себе. Она с увлечением пародировала знакомых людей, пела, танцевала, родители заметив артистический талант дочери, отдали ее в музыкальную школу, до которой нужно было идти несколько километров. Но это Елену не остановило, она решила, что посвятит свою жизнь искусству. Окончив школу, девушка отправилась в Ленинград, поступать в консерваторию. Однако неожиданно для себя поступила в Ленинградский институт культуры на дирижерско-хоровое отделение.

Для стыдливой Лемби открылся новый мир, наполненный музыкой, красивыми людьми, интересными знакомствами, неожиданными событиями. Впервые на съемочную площадку Елена попала в составе массовки и влюбилась в кино! Здесь ей нравилось все, ей хотелось оказаться там, под софитами, в гуще событий. То ли горящие синие глаза, то ли необычная внешность привлекли к ней внимание киношников, но юную красавицу заметили и доверили сыграть небольшие роли.

Недолго думая, Елена перешла на актерское отделение и вскоре вышла на сцену в студенческом спектакле «Ах, эти звезды», где сыграла Марлен Дитрих. Первая эротическая роль далась не сразу, пришлось побороть природную стеснительность и, сгорая от стыда, вести себя откровенно соблазнительно. Спектакль пользовался огромным успехом, и у студентки появились первые поклонники. Они часами ждали ее на улице, забрасывали цветами, комплиментами, срывали афиши, чтобы повесить на стену в своей спальне.

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