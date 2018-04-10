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В Ярославской области будут лечить бесплодие за счет медицинской страховки
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В Ярославской области будут лечить бесплодие за счет медицинской страховки 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил с академиком РАН, генеральным директором группы компаний «Мать и дитя» Марком Курцером, как повысить рождаемость в регионе.
— Правительство области работает над стимулированием рождаемости. Мы решаем проблему с детскими садами, помогаем многодетным семьям, совершенствуем медицинскую помощь роженицам, — сказал Дмитрий Миронов. — Базовым лечебным учреждением с 2012 года является областной перинатальный центр, возможности которого позволяют ежегодно принимать более четырех тысяч родов и выполнять более трех тысяч гинекологических операций. Большая работа проводится по лечению пациентов с диагнозом «бесплодие». Вы один из самых компетентных специалистов в этой сфере, и мы готовы обсудить перспективы нашей дальнейшей совместной работы.
Профессор Марк Курцер отметил выгодное расположение и хороший кадровый потенциал Ярославской области.
— Это хорошая база для того, чтобы Ярославль стал в дальнейшем межрегиональным центром по лечению бесплодия, — сказал академик.
На этот год программой обязательного медицинского страхования предусмотрено 62 миллиона рублей на 550 процедур по лечению бесплодия с использованием ЭКО. С 1 января на учёт по беременности благодаря этой технологии встали 32 женщины. В прошлом году после ЭКО родилось 93 малыша у 81 жительницы Ярославской области.
Вокруг беременности и родов ходит много мифов, которые до ужаса пугают еще не рожавших женщин. Главный врач ярославского перинатального центра Дмитрий Гурьев рассказал, как это на самом деле.
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