Достоевский требует жертв?

В Петербурге разгорается скандал вокруг проекта нового Музея Достоевского в Кузнечном переулке. Неделю назад в присутствии губернатора Георгия Полтавченко его одобрили на городском Совете по инвестициям. То, что проект обсуждался именно там, неудивительно: его предлагается реализовать на средства меценатов, в числе которых — соучредитель фонда «Петербург Достоевского» Андрей Якунин , старший сын экс-главы РЖД , проживающий в Лондоне. А вот петербургские градозащитники осудили эту задумку.

«Очень интересный проект»

В 2021 году наша страна будет отмечать 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Сотрудники нынешнего Литературно-мемориального музея говорят, что им тесно в нынешних площадях. Новое пятиэтажное здание площадью около 1,6 тысячи квадратных метров будет прилегать непосредственно к нынешнему.

Это будет даже не новый музей Достоевского, а гигантский общественный культурный центр. Там разместятся лекторий, театральный зал, кафе и масса пространств для кинопоказов и проведения поэтических вечеров. Создание нового корпуса обойдется в 700 миллионов рублей.

Его проект еще в 2016 году разработала мастерская «Герасимов и партнеры», основанная архитектором Евгением Герасимовым . Еще тогда он подвергся острой критике градозащитного сообщества. Но теперь власть всячески демонстрирует поддержку данной идеи.

«Это очень интересный проект, который нужен не только Петербургу, но и всей стране, всем, кто любит творчество знаменитого писателя», — заявил на заседании Совета по инвестициям губернатор Георгий Полтавченко.

Жители — против уничтожения сквера

У петербургских градозащитников на этот счет совершенно другое мнение.

Александр Кононов , сопредседатель Петербургского отделения ВООПИиК, считает опасным столь радикальное изменение мемориального места.

«Основной экспонат музея Достоевского — подлинный квартал и подлинный фрагмент улицы, — объясняет он. — Именно здесь жил знаменитый писатель, здесь закончилась его жизнь. В Кузнечный переулок со всего мира приезжают многочисленные туристы, которые хотят почувствовать необыкновенную ауру этого места. И воткнуть здесь новодел, мало сочетающийся с исторической застройкой, — это настоящая культурная катастрофа!»

Возвести здание общественно-культурного центра планируется на площадке между домами № 5 и № 9 Кузнечного переулка. Там сейчас находится сквер. Ранее был доходный дом, который снесли еще в 1970-ые годы. Поэтому градозащитники считают логичным пойти по пути воссоздания доходного дома, а не запихивать туда уродливую новостройку.

Впрочем, жители данного микрорайона считают иначе — они выступили за сохранение небольшого зеленого пятачка в центре города.

«Любую застройку зеленых зон допускать нельзя, — говорит Ярослав Костров, координатор движения «Центральный район — за комфортную среду обитания». — Новый Блокадный музей и новый Музей Достоевского, возможно, и нужно строить, но только не путем уничтожения последних зеленых уголков. Новые культурные центры можно и нужно разместить в разрушающихся зданиях исторического центра, предварительно проведя там ремонт».

На этой неделе активисты планируют провести несколько пикетов против уничтожения зеленых зон. Первая акция протеста состоялась уже сегодня.

Подозрительная схема

Впрочем, много вопросов вызывает сама схема, по которой планируется возведение нового здания. Она очень напоминает традиционную «уплотниловку», но только под благовидным предлогом — заботой о наследии великого русского писателя.

«Некий фонд под названием «Петербург Достоевского» просит у властей города выделить им земельный участок под застройку, — говорит Александр Кононов. — Строит там деловой центр, который, насколько я знаю, не переходит в собственность Музея Достоевского. Давайте создадим, например, Фонд Пушкина и тоже попросим у властей земельный участок в центре города — не кажется ли вам это странным?»

Кононов вообще сомневается, нужны ли такие огромные площади мемориальным музеям-квартирам. Ведь в случае с Музеем Достоевского речь идет о возведении нового здания с второстепенным набором функций! В любом случае, эксперты требуют широкого обсуждения концепции будущего музея с экспертным сообществом. А ее до сих пор не было.

Олеся ГОРДЕЕВА,

интернет-журнал «Интересант»