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Сказочный мир Софьи Прокофьевой откроется юным жителям Войковского
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Сказочный мир Софьи Прокофьевой откроется юным жителям Войковского 

Управа района Войковский 46 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В отделении библиотеки №21 на улице Космонавта Волкова 14 мая проведут встречу для детей в честь дня рождения знаменитой писательницы «Сказочный мир Софьи Прокофьевой».
— День рождения автора неповторимых детских сказок мы отметим лекцией о ее жизни и творчестве, а также устроим книжную выставку «Добрая волшебница», — уточнил представитель библиотеки.
Гости почитают вслух сказки, научатся рисовать понравившихся персонажей и примут участие в литературной викторине.
Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. Начало в 12.00. (ео)
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