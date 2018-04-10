Сказочный мир Софьи Прокофьевой откроется юным жителям Войковского

В отделении библиотеки №21 на улице Космонавта Волкова 14 мая проведут встречу для детей в честь дня рождения знаменитой писательницы «Сказочный мир Софьи Прокофьевой».

— День рождения автора неповторимых детских сказок мы отметим лекцией о ее жизни и творчестве, а также устроим книжную выставку «Добрая волшебница», — уточнил представитель библиотеки.

Гости почитают вслух сказки, научатся рисовать понравившихся персонажей и примут участие в литературной викторине.

Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. Начало в 12.00. (ео)