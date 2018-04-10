О жизни кочевников рассказали подросткам из Сокола

Подопечные Центра социальной помощи семье и детям района Сокол посетили Музей кочевой культуры. Об этом сообщили организаторы поездки.

— Мы узнали такие подробности о кочевниках всего мира, которые не написаны в книгах. Возвращаясь из экспедиций по разным странам, сотрудники музея привозят оттуда не только достоверную информацию о жизни и культуре кочевых народов, но и артефакты. Поэтому все, что мы видели сегодня, — настоящее и подлинное.

Ребята смогли посетить цыганский шатёр, послушали цыганские песни и посмотрели изделия, которые сделали своими руками кочевники. (ео)