Под Калининградом устраивают творческий форум ArtCamp–2018

Мой Калининград. В Калининградской области в городе Светлогорске пройдет творческий форум ArtCamp-2018.

C 30 апреля по 2 мая участников ждут 10 преподавателей по актерскому мастерству и сценической речи; хореографии и сценической пластике; вокалу и раскрытию голоса; экспериментальному танцу; игре на гитаре и перкуссии; декорированию и сценографии; изобразительному искусству и спонтанному рисованию; современным танцам.

Кроме мастер-классов организаторы подготовили вечерний дискуссионный клуб, утреннюю зарядку на берегу моря, песни под гитару, фотосессии от профессионального фотографа, общение с большим количеством творческих интересных людей, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 10 апреля 2018 года, в управлении Роскомнадзора по Калининградской области.

Как заявлено, форум поможет развить творческий потенциал, встретиться с единомышленниками, найти новые возможности роста для вашего проекта, внедрить полученный опыт в повседневную жизнь.