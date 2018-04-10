Осторожно, спойлер: самую эпичную сцену восьмого сезона «Игры престолов» снимали 55 дней

Восьмой, он же последний, сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году. Фанаты сериала с нетерпением ждут выхода сезона, а пока довольствуются той информацией, которую подкидывают внимательные зрители и работники съемочной группы. Так, выяснилось, что съемки главной батальной сцены сезона закончились. А продлились они целых 55 дней.

Источник: Collider

Восьмой сезон «Игры престолов» побил собственный рекорд по продолжительности производства. Об этом стало известно от помощника режиссера Джонатана Куинлана. Он выложил в своем инстаграме письмо от продюсеров с благодарностью съемочной группе.

«Ночным Драконам. За то, что выдержали 55 ночей. За то, что вынесли холод, снег, дождь, грязь, овечий кал Тоома и ветра Магераморна. Когда десятки миллионов людей по всему миру будут смотреть этот эпизод через год, они не узнают, как вы упорно над ним трудились. Им будет все равно, как вы уставали и как вам трудно было выполнять свою работу на морозе. Они поймут только то, что смотрят что-то невиданное ранее. И все это благодаря вам», — говорится в письме.

55 дней — это новый рекорд в истории сериала. Съемки «Битвы бастардов», которую считают «величайшей схваткой в истории ТВ», заняли 25 дней.

«Этим все сказано. 55 ночей подряд. 11 недель. 3 локации. Ты никогда не увидишь ничего подобного», — написал под фотографией Джонатан Куинлан.

Позже пост был удален из социальной сети. Но от фанатов не скроешь ничего, на сайте Watchers on the Wall опубликовали скриншот письма. Фанаты уже начали выдвигать свои версии, о какой же сцене идет речь. Судя по всему, это битва с Королем Ночи в Винтерфелле. Зрители ждут эпичной сцены с белыми ходоками, драконами и морем крови.