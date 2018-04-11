В Казани приостановили застройку исторического центра

В это время специальная рабочая группа займется разработкой нового плана по развитию территории. Планируется начать с набережной озера Кабан и Ягодной слободы.

«Здесь понадобится помощь городских сообществ, выявление казанской идентичности, понимание проблем того, почему в центре сейчас так пусто и грустно, по каким причинам центр стал таким несомасштабным человеку и агрессивным к пешеходу. А разрабатывать проект будут именно казанские архитекторы на основании уже сделанной работы. Как бы ни было сложно, цель этой работы одновременно и благородная, и прикладная — увязать градостроительное развитие территории и сохранение исторического наследия», — рассказала «Татар-информ» помощник президента РТ Олеся Балтусова

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