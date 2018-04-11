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Застройку в историческом центре Казани приостановили на три месяца
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Застройку в историческом центре Казани приостановили на три месяца 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов отдал распоряжение приостановить на три месяца застройку в историческом центре Казани, сообщает «Татар-информ».
По словам помощника президента РТ Олеси Балтусовой, за это время будет создана рабочая группа, которая разработает план для развития территории и проведет ряд форсайт-сессий архитекторов с пошаговым проектированием.
«Здесь понадобится помощь городских сообществ, выявление казанской идентичности, понимание проблем того, почему в центре сейчас так пусто и грустно, по каким причинам центр стал таким несомасштабным человеку и агрессивным к пешеходу. А разрабатывать проект будут именно казанские архитекторы на основании уже сделанной работы. Как бы ни было сложно, миссия этой работы одновременно и благородная, и прикладная — увязать градостроительное развитие территории и сохранение исторического наследия», — рассказала она.
Напомним, 4 апреля прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности, на котором Рустам Минниханов запретил строить в центре высотные здания.
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