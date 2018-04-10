«Жди меня» на НТВ не боится ни расстояний, ни времени!

В субботу, 14 апреля, на НТВ выходит новый выпуск легендарной программы «Жди меня». Зрители станут свидетелями неожиданных и трогательных встреч, на которые близкие уже не надеялись!

Герои программы жили в разных странах и даже на разных континентах, и порой уже оставляли надежду увидеть своих близких.

Первой героиней выпуска станет Наталья. У нее блестящий немецкий — еще бы, ведь в детстве ее усыновила семья из Германии. А ее сестру Олю воспитывали приемные родители в Америке. Но у них есть еще одна сестра и брат. Последний раз Наталья видела их очень давно и ничего не знает о судьбе родственников. Произойдет ли воссоединение близких, которых жизнь разбросала по всей планете? Василия Андреевича — москвича с 30-летнем стажем — социальный патруль вместе с корреспондентами «Жди меня» встретили на Казанском вокзале. Сварщик-золотые руки исчез для родственников… четверть века назад. Василий не один год скитается по вокзалам столицы — мошенники отобрали у него квартиру. А возвращаться в родной Курск мужчина не хотел — слишком много воды утекло. Но вдруг на сюжет о Василии Андреевиче в студию программы пришел отклик…

Виктор Постников из Архангельска вместе со своим поисковым отрядом нашел в Карелии вещи и останки солдата времен Великой Отечественной. Установить личность военнослужащего не представлялось возможным — клочок бумаги с персональными данными, который хранился в нагрудном медальоне бойца, истлел. Чудесным образом следопытам удалось восстановить его фотографию. Изображение отпечаталось в зеркальце из набора для бритья, найденного среди вещей павшего воина. Может быть кто-то из зрителей узнает неизвестного героя?

Следите за масштабной поисковой акцией «Жди меня» на НТВ — каждую субботу в 14:00.